Die Aufträge für die Unternehmen gehen zurück. Die Zahl der Beschäftigten in der Branche sinkt.
21.10.2025 - 17:02 Uhr
Die Maschinenbauer in Baden-Württemberg kämpfen weiter in schwerer See. Vor allem die weltweiten handelspolitischen Unsicherheiten „belasten die Branche spürbar“, sagte der Vorsitzende des Maschinenbauverbandes (VDMA) im Südwesten, Mathias Kammüller. Auch von der Aufbruchstimmung kurz nach der Bundestagswahl sei „kaum noch etwas zu spüren“. Mit weiteren bürokratischen Hemmnissen, etwa aus dem geplanten Tariftreuegesetz „gewinnt man das Vertrauen der Unternehmen für neue Investitionen nicht zurück“, meinte der VDMA-Vorsitzende.