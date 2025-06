Beim Vegan Street Day auf dem Marktplatz überzeugen prominente Köche, dass der Verzicht von Fleisch den Genuss beim Essen nicht schmälert.

Heidemarie A. Hechtel 09.06.2025 - 09:52 Uhr

Die Veganer sind schon wieder so gemein. Lassen es einfach nicht gelten, dass Sojamilch nicht richtig schäumt und die Latte daher nicht so schmeckt, wie man das gewohnt ist. Geben bei dem Argument, dass der Burger aus Sojabohnen keinen Sinn mache, nicht klein bei, und werden in ihrer Widerrede deutlich: „Dann schmeckt’s halt nicht, dafür hatte es kein Gesicht, hat nicht geweint, gelitten und geschrien“, singen Sabine und Neil Meusel, die als Duo „Erbsenschreck“ ihre Botschaft in ironisch-witzige, aber sehr ernst gemeinte Liedtexte verpacken und den Vegan Street Day am Pfingstsonntag auf dem Marktplatz musikalisch eröffneten. Ein buntes Markttreiben, bei dem der Veranstalter Animal Rights Watch e. V. (Ariwa) mit allen Facetten des veganen Lebens vertraut machte, und das zahlreiche Besucher anzog. Die wachsende Schar der konsequenten Verfechter des Tierschutzes und jene, die für Inspiration und Überzeugung offen sind.