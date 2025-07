Vegane Burger, Möbel und Mangas: Das waren Stuttgarts Neueröffnungen im Juni

Von veganen Burgern über Mangas bis hin zu Minigolf am Feuersee – das waren die Neueröffnungen im Monat Juni.

Jeden Monat denken wir: „So viele Neueröffnungen wie in diesem Monat gab es ja noch nie in Stuttgart.“ Der Juni 2025 könnte im Rennen um die meisten neuen Food-Spots, Läden und Event-Locations wieder ganz weit vorne mit dabei liegen. Von veganen Burgern über Mangas bis hin zu Minigolf am Feuersee – das waren die Neueröffnungen: