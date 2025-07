VfB rutscht etwas ab – bleibt aber in der Vegan-Spitzengruppe

Fleischlos in der MHP Arena

Wie hat sich das Angebot an veganen Speisen in den Stadien der Bundesliga entwickelt. Das untersuchen die Tierschützer von Peta regelmäßig.

Michael Bosch 22.07.2025 - 16:17 Uhr

Profisportler, die sich rein pflanzlich ernähren, sind längst keine Seltenheit mehr. In deutschen Fußball-Stadion fristen Veganer hingegen ein tristes dasein – oder? Bereits zum 15. Mal haben die Tierschützer von Peta das vegane Angebot in den Bundesliga-Stadion bewertet – erstmals seit 2019 auch wieder in der zweiten Liga.