Lämmer sind Schafskinder, meist nur wenige Monate alt. Die Tradition, die kleinen, niedlichen Tiere mit dem kuschelweichen Fell an Ostern als Festtagsköstlichkeit zu servieren, ist alt – doch nicht mehr zeitgemäß, wie der einstige Nationaltorwart Timo Hildebrand findet.

Seit vier Jahren betreibt er im Stuttgarter Westen das vegane Restaurant vhy!, das der „Schlemmer Atlas“ in diesem Jahr für die „Top 50“ der rein pflanzlichen Gaststätten in Deutschland aus über 2100 Bewerbungen ausgewählt und prämiert hat. Mit seinem vhy!-Küchenchef Timo Kadner hat sich der frühere VfB-Star exklusiv für unsere Leserinnen und Leser ein alternatives Menü für die Feiertage ausgedacht.

Ihre Botschaft: Ostern kann man voller Genuss tierleidfrei feiern. Der Frühling, freut sich Timo Kadner, der unter anderem vegane VfB-Profis bei Spielen der Champions League bekocht, bietet eine schmackhafte Auswahl an regionalen Produkten. „Mit Spargel, Rhabarber, Erdbeeren“, sagt der vhy!-Küchenchef, mache man alles richtig. Als Ersatz für das Lamm könne man Pilze verwenden, sagt er.

vhy!-Küchenchef Timo Kadner nahm die Auszeichnung des „Schlemmer Atlas“ entgegen. t /vhy!

Als Ostermenü schlägt Kadner folgende Reihenfolge vor (die genaue Rezepturen überlässt er der Kreativität der Leserinnen und Leser):

Vorspeise:

Wald und Wiese / Feto / Granola

Suppe:

Kartoffel / Sauerampfer / Dinkel

Umschreibung:

Spargel Ragout / Basilikum Gnocchi / Bärlauch Schaum

Radieschen / Pinienkerne

Dessert:

Rhabarber / Erdbeer / Zitronen Crumble / Vanille Cheesecake Creme

„Ein stylisches Lokal“ in der City von Stuttgart

Der „Schlemmeratlas“ rühmt in der Auflistung der 50 besten veganen Restaurants in Deutschland das Stuttgarter vhy! als „weltoffen“ so: „Die Gründer des stylischen Lokals in der City sind Ex-Profifußballer Timo Hildebrand und Künstler Tim Bengel. Die Küche setzt leckere und gesunde Akzente – entweder à la carte oder in Form eines Menüs.“ Auch einen Mittagstisch gibt’s im vhy! nun von dienstags bis donnerstags.

So sieht der Mittagstisch beim vhy! aus /vhy!

vhy! präsentiert Biermaultaschen auf dem Frühlingsfest

Die Gäste im vhy!, sagt Kadner, sind quer durch die Generationen und „breit gemischt“. Nicht nur die vegane Stammkundschaft kommt, sondern auch Geschäftsleute, die nicht immer fleischlos essen, oder die „vegane Studentin, die den Bruder, ihre Eltern und ihre Großeltern mitbringt“.

Mit der Brauerei Dinkelacker lädt das vhy! für den 22. April aufs Frühlingsfest ins Göckelesmaier-Zelt ein, um Biermaultaschen zu präsentieren. Statt Hackfleisch verwendet Timo Kadner zum Spinat in der Maultasche Sonnenblumenhack.