Kein Chichi, aber viel Geschmack: Seit zehn Jahren führt Claudia Bihlmaier in Kaisersbach das vegane Restaurant Gajas Welt. Am 16. August lädt sie zur Sommernachtsparty.

Claudia Bihlmaier ist keine, die große Worte macht. Ihre Überzeugung zeigt sich auf dem Teller – und in der Konsequenz, mit der sie seit zehn Jahren ihr veganes Restaurant Gajas Welt in Kaisersbach-Ebni führt. Was einst als „Schwobastüble“ ihrer Mutter begann, ist heute ein Ort für pflanzlichen Genuss, ökologisches Bewusstsein und menschliche Nähe.

2013 begann sie, die klassische schwäbische Küche ihrer Kindheit hinter sich zu lassen. Zwei Jahre später gab sie ihrem Projekt einen neuen Namen – und eine neue Haltung: Gajas Welt. Seither ist das Haus mit dem großen Garten ein Treffpunkt für Menschen, die bewusst essen und leben möchten. Ohne Tierleid, ohne künstliche Zusätze, ohne Showeffekte. Dafür mit handverlesenem Bio-Gemüse vom Gärtner, Kräutern aus dem eigenen Garten und viel Liebe zum Produkt.

Gajas Welt: Vegane Küche und mehr

Bihlmaier ist gelernte Köchin, hat in der Schweiz, in Asien und den USA gearbeitet – aber ihr Körper streikte, und ihr Kopf auch. Der Wunsch nach einer anderen Art von Gastronomie wuchs: weniger Druck, mehr Tiefe. Ihre Küche ist heute puristisch, aber nicht karg. Eine Karotte wird nicht geschäumt, geschreddert und wieder zusammengesetzt – sie bleibt eine Karotte. „Ich mag kein Chichi“, sagt sie. Goldstaub auf der Himbeere? Fehlanzeige. Auch sonst gibt es bei ihr keinen Schnickschnack – weder im Gastraum noch in der Küche. Kräuter, Röstaromen, Säuren und Gewürze geben den Ton an – das natürliche Lebensmittel steht im Mittelpunkt.

Doch Gajas Welt ist mehr als Küche. Es ist ein Ort der Gemeinschaft. Donnerstagmittag wird an langen Tischen gegessen, geredet, gelacht – wie früher bei der Mama. Freitags ist von 17 bis 19 Uhr geöffnet, einmal im Monat gibt es einen Sonntagsbrunch. Donnerstags (10–18 Uhr) und freitags (15–20 Uhr) findet zudem ein kleiner Biomarkt mit regionalen Produkten statt.

Feste und Feiern bei Gajas Welt

Immer wichtiger wird für Bihlmaier das, was über den Restaurantbetrieb hinausgeht: Catering für Feste und Feiern, aber auch die Vermietung der Räume für Seminare, Workshops oder Veranstaltungen – mit oder ohne vegane Verpflegung. Inmitten der Natur, zwischen Stauden, Holztischen und alten Bäumen, entsteht so ein Raum für Begegnung, Bewegung und Austausch. Genau das soll künftig das Rückgrat von Gajas Welt werden.

Gefeiert wird am Samstag, 16. August: Dann lädt Gajas Welt zur Sommernachtsparty im Garten. Ein Fest ganz im Geist ihres Hauses – mit Musik, Klang, Tanz, veganem Essen und Zusammensein unter freiem Himmel.

Das Programm am Samstag, 16. August:

ab 15 Uhr: Ankommen auf dem Gelände mit Markt- und Infoständen, Kaffee, Kuchen, Getränken und veganen Köstlichkeiten

15.15 Uhr: Klangmeditation mit Lazar

16-18 Uhr: Meditative Handpan-Klänge mit Ingeborg Jordan – zwischen träumerischer Ruhe und groovigen Rhythmen

17-18 Uhr: Sanfte Yoga-Stunde mit Jasmin Vetter (Calm Your Monkey Yoga)

Zwischendurch: Orientalischer Bauchtanz mit Leela Sultana und Tänzerinnen der Tanzoase Backnang – schillernd, geschmeidig, expressiv

18.30-19.30 Uhr: Soul Flow Yoga mit Sarah Schiffler (Free Yoga Esslingen) – fließende Bewegungen zu Musik, offen für alle

20-22.30 Uhr: DJ-Set mit Kasia (Grow & Share) – fluid House mit Herz

22.30-1 Uhr: DJ-Set mit Madame Noire – Tribal- und Afro-Vibes, orientalische Klänge, House & Techno mit Tiefgang

ab 1 Uhr: Ausklang am Lagerfeuer unter Sternenhimmel

Sommernachtsparty und Camping in Ebni

Camping ist möglich, mit Zelt oder Caravan. WC und Dusche stehen im Haus zur Verfügung, Frühstück gibt es am Sonntagmorgen. Die Campinggebühr beträgt 10 Euro, Kinder unter 14 Jahren sind frei.

Eintritt auf Spendenbasis (Empfehlung: 10-20 Euro)

Ort: Gajas Welt, Winnender Straße 81, 73667 Kaisersbach-Ebni

Weitere Infos: www.gajas-welt.de