Kein Chichi, aber viel Geschmack: Seit zehn Jahren führt Claudia Bihlmaier in Kaisersbach das vegane Restaurant Gajas Welt. Am 16. August lädt sie zur Sommernachtsparty.
07.08.2025 - 16:00 Uhr
Claudia Bihlmaier ist keine, die große Worte macht. Ihre Überzeugung zeigt sich auf dem Teller – und in der Konsequenz, mit der sie seit zehn Jahren ihr veganes Restaurant Gajas Welt in Kaisersbach-Ebni führt. Was einst als „Schwobastüble“ ihrer Mutter begann, ist heute ein Ort für pflanzlichen Genuss, ökologisches Bewusstsein und menschliche Nähe.