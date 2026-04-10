Auf der Website und in der App sind die McPlant Nuggets nach Beobachtungen mehrerer Kunden nicht mehr zu finden. Eine offizielle Bestätigung von McDonald’s steht bislang aus.

Die McPlant Nuggets scheinen bei McDonald’s Deutschland derzeit nicht mehr Teil des regulären Angebots zu sein. Darauf deuten Beobachtungen von Kundinnen und Kunden sowie ein Blick auf die Website des Unternehmens hin. Eine offizielle Stellungnahme von McDonald’s zu einem möglichen Aus der pflanzlichen Nuggets liegt bislang allerdings nicht vor.

Hinweise aus App und sozialen Netzwerken Ausgangspunkt der aktuellen Diskussion ist unter anderem ein Reddit-Beitrag vom 30. März. Dort schrieb ein Nutzer, dass die McPlant Nuggets in der McDonald’s-App im Raum Augsburg nicht mehr angezeigt würden und fragte, ob das Produkt eingestellt worden sei. In den Kommentaren berichteten weitere Nutzerinnen und Nutzer von ähnlichen Erfahrungen. Demnach seien die Nuggets auch in anderen Regionen in der App verschwunden. Einzelne Kommentare verwiesen zugleich darauf, dass das Produkt vor wenigen Wochen in Städten wie Leipzig oder Bremen noch erhältlich gewesen sei.

Auch auf der Website von McDonald’s Deutschland werden die McPlant Nuggets nach aktuellem Stand nicht mehr unter den Produkten aufgeführt. Das hat Spekulationen über eine mögliche Auslistung weiter verstärkt. Eine offizielle Erklärung des Unternehmens, ob es sich um eine dauerhafte Sortimentsänderung oder nur um eine vorübergehende Umstellung handelt, gibt es bislang nicht.

Änderungen auch bei anderen Veggie-Produkten

Auffällig ist zudem eine Veränderung bei einem weiteren Produkt: Der McWrap Veggie Honig-Senf, der bis vor kurzem noch mit Veggie Nuggets angeboten wurde, ist inzwischen mit einem „vegetarischen Valess-Patty“ beschrieben. Es handelt sich um das gleiche Patty wie bei den vegetarischen Burger. Im übrigen vegetarischen Angebot finden sich neben Salaten demnach noch der McVeggie und der McVeggie TS.

McDonald’s steht seit längerem in der Kritik, beim Angebot an vegetarischen und veganen Produkten zu wenig Auswahl zu bieten. Kritiker bewerten das Sortiment als zu klein und zu wenig konsequent ausgebaut. Im Vergleich zu Konkurrenten wie Burger King wirkt das Angebot deutlich begrenzter: Dort sind die meisten Burger auch in vegetarischen oder veganen Varianten erhältlich, hinzu kommen pflanzliche Nuggets und weitere Alternativen wie Tortillas. Vor diesem Hintergrund wird das mögliche Verschwinden der McPlant Nuggets von manchen Kundinnen und Kunden auch als weiteres Signal dafür gewertet, dass vegetarische und vegane Produkte bei McDonald’s bislang keine große Priorität haben.

Das Thema hat inzwischen auch über soziale Netzwerke hinaus Aufmerksamkeit bekommen. Auch die Verbraucherorganisation foodwatch hat sich in sozialen Medien mit dem mutmaßlichen Verschwinden der McPlant Nuggets befasst.

Antwort von McDonald’s steht noch aus

Ob McDonald’s die McPlant Nuggets tatsächlich bundesweit aus dem Sortiment genommen hat, warum dies geschehen sein könnte und ob neue pflanzliche Alternativen geplant sind, ist derzeit offen. Eine Presseanfrage unserer Zeitung an McDonald’s blieb bislang unbeantwortet.

Bis zu einer offiziellen Antwort bleibt damit nur festzuhalten: Vieles spricht dafür, dass die McPlant Nuggets derzeit nicht mehr regulär angeboten werden.