Auf der Website und in der App sind die McPlant Nuggets nach Beobachtungen mehrerer Kunden nicht mehr zu finden. Eine offizielle Bestätigung von McDonald’s steht bislang aus.
10.04.2026 - 14:35 Uhr
Die McPlant Nuggets scheinen bei McDonald’s Deutschland derzeit nicht mehr Teil des regulären Angebots zu sein. Darauf deuten Beobachtungen von Kundinnen und Kunden sowie ein Blick auf die Website des Unternehmens hin. Eine offizielle Stellungnahme von McDonald’s zu einem möglichen Aus der pflanzlichen Nuggets liegt bislang allerdings nicht vor.