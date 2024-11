Bei der Vendée Globe, der härtesten Weltumseglung für Solisten, ist auch der deutsche Segelstar Boris Herrmann am Start. Der Hamburger hat Siegchancen.

rh/dpa 10.11.2024 - 09:57 Uhr

An diesem Wochenende beginnt die härteste Weltumseglung für Solisten. In den Hafenort Les Sables-d’Olonne an der französischen Atlantikküste und das Race Village strömen in den Wochen bis zum Start der Vendée Globe am Sonntag (13.02 Uhr) Hunderttausende Fans. Bei der Vor-Corona-Auflage 2016/2017 kamen zum Start und zu den Zieleinläufen rund 2,25 Millionen Besucher.