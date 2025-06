Die internationale Lage hat jetzt auch Auswirkungen auf die Promi-Hochzeit des Amazon-Gründers in Venedig. Aus Sicherheitsgründen wird das Programm geändert.

dpa 24.06.2025 - 09:23 Uhr

Venedig - Aus Sicherheitsgründen müssen Amazon-Gründer Jeff Bezos und die frühere TV-Moderatorin Lauren Sánchez die Pläne für ihre Promi-Hochzeit in Venedig ändern. Auf Empfehlung der Behörden wurde die große Abschlussfeier in der Lagunenstadt am Samstag an einen anderen Ort verlegt. Zudem soll die große Jacht des US-Milliardärs, die "Koru", anders als geplant nicht mehr in die Stadt kommen.