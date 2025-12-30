Venezuela Nadelstiche ins Ungewisse
Die Angriffe des US-Militärs auf mutmaßliche venezolanische Drogenboote nehmen zu. Erstmals soll ein Festland-Ziel getroffen worden sein.
Erst ein erneuter Angriff auf ein mutmaßliches Drogenboot auf offener See, dann erstmals ein Schlag gegen eine Hafeneinrichtung auf venezolanischem Territorium. Zumindest melden das US-amerikanische Medien. Die Schlagzahl als auch die Wucht der Nadelstiche gegen das linksextreme Regime von Machthaber Nicolas Maduro in Venezuela durch das US-amerikanische Militär nehmen zu.
