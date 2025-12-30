Venezuela: Nadelstiche ins Ungewisse

Erst ein erneuter Angriff auf ein mutmaßliches Drogenboot auf offener See, dann erstmals ein Schlag gegen eine Hafeneinrichtung auf venezolanischem Territorium. Zumindest melden das US-amerikanische Medien. Die Schlagzahl als auch die Wucht der Nadelstiche gegen das linksextreme Regime von Machthaber Nicolas Maduro in Venezuela durch das US-amerikanische Militär nehmen zu.

US-Präsident Donald Trump rechtfertigt das Vorgehen mit dem Vorwurf das Maduro-Regime habe „Drogen im Wert von Milliarden Dollar in die USA geschickt“. Trump warf dem venezolanischen Regime vor „uns Hunderttausende Menschen aus Gefängnissen, Haftanstalten, psychiatrischen Einrichtungen geschickt. Die Drogenbosse, die Drogenhändler, sie alle wurden in unser Land geschickt zu haben.“

Auf Maduros Kopf sind 50 Millionen US-Dollar ausgesetzt

Die US-Regierung hatte bereits vor Wochen das sogenannte Soles-Kartell, dessen Kopf Maduro sein soll, als auch die kriminelle Bande Tren de Aragua zu Terror-Organisationen erklärt. Damit sind sie de facto auch militärische Ziele. Auf die Ergreifung Maduros sind ohnehin rund 50 Millionen US-Dollar ausgesetzt. Auch Öl-Tanker aus Venezuela, die mit US-Sanktionen belegt sind, wurden zuletzt das Ziel von Militäroperationen. Völkerrechtlich ist das Vorgehen der USA hoch umstritten.

Unsere Empfehlung für Sie USA US-Militär versenkt weiteres mutmaßliches Drogenboot im Pazifik Seit Monaten nehmen die USA vermeintliche Drogenschmuggler in internationalen Gewässern ins Visier. Über 100 Menschen kamen dabei bislang ums Leben.

Längst ist aus dem Kampf gegen die Drogenboote ein Duell zwischen Trump und Maduro geworden. „Maduro gibt zwar gerne vor, das Sagen zu haben und dominant zu sein, aber eher im Stil eines Entertainers als dem eines Anführers. Die eigentliche Arbeit wird hinter den Kulissen von seinem engsten Zirkel um ihn herum erledigt, sagt Evan Ellis, Professor für Lateinamerika-Studien am U.S. Army War College, im Gespräch mit dieser Zeitung. Maduro habe inzwischen verstanden, dass es nun wieder einmal um sein Überleben gehe. „Es ist inzwischen höchst unwahrscheinlich, dass er lebend aus dem Land kommt, wenn er keinen Deal aushandelt, der seinem Führungszirkel Straffreiheit verschafft“, prognostiziert Ellis.

Die USA haben in der Karibik ein gewaltiges militärisches Potenzial

Tatsächlich kommt es immer wieder zu Meldungen über Gespräche hinter den Kulissen, die zum Inhalt haben sollen, dass Maduro die Macht abgeben und den Weg für Neuwahlen freimachen soll. Im Gegenzug soll er eine Amnesty für sich, seine Familie und den wichtigsten Führungszirkel gefordert haben. Ob das der Wahrheit entspricht oder der Versuch ist, in Maduros Machtbereich für Unsicherheit und Verwirrung zu sorgen, ist unklar.

Unsere Empfehlung für Sie Trump will Grönland Trumps Expansionswunsch begeistert nur Moskau und Peking Ob der neuen Ankündigung des US-Präsidenten müssten in den europäischen Hauptstädten die Alarmglocken läuten, kommentiert Christian Gottschalk.

Die Amerikaner haben in der Karibik ein gewaltiges militärisches Potenzial zusammengezogen, das allerdings bisher nur als Drohkulisse dient. Ob die US-Amerikaner eine Invasion wagen, ist wie so vieles in dieser Gemengelage ungewiss. Friedensnobelpreisträgerin Maria Corina Machado, deren Aufenthaltsort nach ihrem Kurztrip nach Oslo derzeit geheim gehalten wird, antwortete jüngst auf die Frage, ob sie eine Invasion der USA befürworte: „Es gibt schon längst eine Invasion in Venezuela. Es sind russische Militärberater da, kolumbianische Guerillabanden, die Hamas, die Hisbollah nutzen Venezuela als Drehscheibe für ihre Aktivitäten in ganz Lateinamerika.“

Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen

Tatsächlich würde die Amerikaner in Venezuela eine unberechenbare Ausgangslage erwarten. „Wir werden den Imperialismus besiegen“, kontert Maduro, der wiederum versucht, sich auf internationalem Parkett als Opfer einer imperialistischen Großmacht zu positionieren. China und Russland leisten zwar verbale Unterstützung, ob sie sich allerdings tatsächlich aktiv hinter Maduro stellen würden, käme es zu einer US-Invasion, gehört ebenso zu den vielen Unbekannten.

Schwerer als die Behauptung, dass Maduro Kopf eines Kartelles sei, wiegen die Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen gegen den venezolanischen Despoten. Sie sind von Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch, Amnesty aber auch der UN dokumentiert. Trotzdem konnten Maduro laufende Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit ebenso wenig anhaben wie deutliche Wahlniederlagen. Nun heißt sein erbittertster Gegner Donald Trump.