Seit Jahren gibt es US-Sanktionen gegen die Führung Venezuelas. Der Staatschef soll dagegen verstoßen und sich illegal einen Jet aus den USA beschafft haben. Den holen die Amerikaner nun zurück.

dpa 02.09.2024 - 20:08 Uhr

Washington - Die USA haben wegen Verstößen gegen Sanktionen ein Flugzeug des autoritären Präsidenten von Venezuela, Nicolás Maduro, beschlagnahmt. Das teilte das US-Justizministerium in Washington mit. Die Maschine vom Typ Dassault Falcon 900EX, das Maduro und seinem Umfeld gehöre und von ihnen betrieben werde, sei in der Dominikanischen Republik beschlagnahmt und in den US-Bundesstaat Florida überstellt worden. Hintergrund seien Verstöße gegen amerikanische Sanktionen und Exportkontrollen.