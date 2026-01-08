Die venezolanische Regierung hat die Freilassung einer großen Zahl venezolanischer und ausländischer Gefangener angekündigt. Dies sei eine Geste "auf der Suche nach Frieden", sagte Parlamentspräsident Jorge Rodríguez, nannte jedoch keine Details.

dpa 08.01.2026 - 18:30 Uhr

