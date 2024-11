Nach 24 Jahren im Amt wird Renningens langjährigem Bürgermeister Wolfgang Faißt ein emotionale offizielle Verabschiedung bereitet, bei dem ihm zu seiner Überraschung die Bürgermedaille der Stadt verliehen wird.

Manuel Schust 30.11.2024 - 08:48 Uhr

Die Festhalle Stegwiesen ist am Freitagabend bis auf den letzten Platz gefüllt gewesen. In seinen 24 Jahren als Rathauschef hat Wolfgang Faißt ein riesiges Netzwerk aufgebaut. Seinen Abschied will sich nun niemand entgehen lassen. Neben dem Böblinger Landrat Roland Bernhard, dem Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg, Steffen Jäger und den Renninger Ehrenbürgern Bernhard Maier und Franz Pitzal sind etliche Weggefährten, Freunde, die Familie und auch viele Renninger Bürgerinnen und Bürger da. Sogar aus den Partnerstädten Mennecy (Frankreich) und Occhiobello (Italien) sind Gäste angereist, um ihrer Wertschätzung Ausdruck zu verleihen.