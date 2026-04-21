Veränderung bei den Stadtwerken Wie die Stadt Böblingen Geld sparen will
Bei den Stadtwerken ändern sich nach einem Gerichtsurteil rechtliche Strukturen. Ein Schritt, der die Stadt knapp 900 000 Euro kostet, auf lange Sicht aber Geld sparen soll.
Bei den Stadtwerken ändern sich nach einem Gerichtsurteil rechtliche Strukturen. Ein Schritt, der die Stadt knapp 900 000 Euro kostet, auf lange Sicht aber Geld sparen soll.
Die Beteiligungsstrukturen bei den Böblinger Stadtwerken ändern sich, die Stadt gründet eine Holding. Ein Schritt, der die Stadt in den nächsten drei Jahren knapp 900 000 Euro kosten wird, der vor allem Formalitäten erfüllt und der doch offenbar unvermeidbar ist.