Schon vor Monaten war bekannt geworden, dass die Stadt Filderstadt das Gebäude Filderbahnstraße 12 anmietet. Nun ist klar, wie es genutzt werden soll und wann der Umzug stattfindet.

Caroline Holowiecki 18.05.2025 - 13:07 Uhr

Einmal bitte Kisten packen. Der Stadtverwaltung Filderstadt steht ein großer Umzug ins Haus. Die verschiedenen Abteilungen des Ordnungsamts kriegen neue Büros, und zwar an einem zentralen Platz. Derzeit ist das Ordnungsamt in Bernhausen auf drei Standorte verteilt, nämlich an der Rosenstraße im Alten Rathaus, im ehemaligen Bahnhofsgebäude am Doktor-Peter-Bümlein-Platz und am Rande der Fußgängerzone an der Oberen Bachstraße. Nun aber kommen sämtliche Kolleginnen und Kollegen in einem Gebäude unter, nämlich unmittelbar am Bahnhof – in der Filderbahnstraße 12.