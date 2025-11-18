Die Gerlinger Jugendlichen haben ihre kommunalpolitische Vertretung neu gewählt. Stimmenkönigin wurde Lizzy Hermann.

Die Stadt Gerlingen hat einen neuen Jugendgemeinderat. In der Woche von 10. bis 16. November hatten die Jugendlichen ihre Stimme zum 16. Jugendgemeinderat abgeben können. Erstmals war die Stimmabgabe online möglich. 33,4 Prozent der Wahlberechtigten zwischen 14 und 18 Jahren machten laut einer Mitteilung der Stadt von ihrem Wahlrecht Gebrauch. 957 Jugendliche waren wahlberechtigt. Als wahlberechtigt gelten jene 14- bis 18-Jährigen, die ihren Wohnsitz in Gerlingen haben. Die Nationalität ist kein Kriterium. Stimmenkönigin wurde Lizzy Hermann, sie erhielt 292 Stimmen. Der Rat wurde für zwei Jahre gewählt.

Jugendwahl in Gerlingen: Beteiligung und Kandidatenrekord Die Wahlbeteiligung war deutlich höher als bei der letzten Wahl im Jahr 2023. Damals lag sie bei 28,9 Prozent. Auch die Zahl der Kandidaten war höher gewesen. 31 Jugendliche hatten sich um die 18 Sitze beworben. 2023 waren es 23 Kandidaten gewesen.

Die Themen: Von Verbesserung auf Sport- und Schulgelände bis zu Veranstaltungen

Der Jugendgemeinderat befasst sich beispielsweise mit der Verbesserung von Freizeiteinrichtungen, Sportplätzen oder der Schulgebäude. Auch Themen wie der ÖPNV oder auch Gewalt- und Suchtprävention stehen auf der Tagesordnung.

Der Jugendgemeinderat nutzt seine Funktion als Bindeglied zwischen den Jugendlichen und der Stadtverwaltung häufig, um mit eigenen Veranstaltungen auf bestimmte Themen hinzuweisen. Hierfür verfügt das Gremium über einen eigenen Etat, der ihm von der Stadt zur Verfügung gestellt wird.