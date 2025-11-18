Die Gerlinger Jugendlichen haben ihre kommunalpolitische Vertretung neu gewählt. Stimmenkönigin wurde Lizzy Hermann.
18.11.2025 - 11:00 Uhr
Die Stadt Gerlingen hat einen neuen Jugendgemeinderat. In der Woche von 10. bis 16. November hatten die Jugendlichen ihre Stimme zum 16. Jugendgemeinderat abgeben können. Erstmals war die Stimmabgabe online möglich. 33,4 Prozent der Wahlberechtigten zwischen 14 und 18 Jahren machten laut einer Mitteilung der Stadt von ihrem Wahlrecht Gebrauch. 957 Jugendliche waren wahlberechtigt. Als wahlberechtigt gelten jene 14- bis 18-Jährigen, die ihren Wohnsitz in Gerlingen haben. Die Nationalität ist kein Kriterium. Stimmenkönigin wurde Lizzy Hermann, sie erhielt 292 Stimmen. Der Rat wurde für zwei Jahre gewählt.