Das Jahr 2025 hat die Automobilindustrie vor große Herausforderungen gestellt: Unkalkulierbare Währungskurseffekte, schwache Märkte, sinkende Umsätze, politische Vorgaben und ein Mangel an verlässlichen Leitplanken haben vielen Unternehmen große Probleme bereitet. Der Esslinger Autozulieferer und Systementwickler Eberspächer beurteilt sein Geschäftsjahr 2025 „wirtschaftlich insgesamt positiv“. Eine weitere Stabilisierung des Geschäftsergebnisses wird für 2026 erwartet. Trotz eines Umsatzrückgangs, der vor allem geopolitischen Einflüssen geschuldet war, sieht sich das weltweit agierende Esslinger Familienunternehmen auf einem guten Weg. Technologische, organisatorische und operative Veränderungen hätten gegriffen – den Stammsitz Esslingen mit rund 1000 Beschäftigten sieht die Geschäftsführung „gut aufgestellt“.

„Trotz eines anspruchsvollen Umfelds haben wir im vergangenen Jahr erneut gezeigt, dass unser Transformationskurs wirtschaftlich erfolgreich ist“, bringt Geschäftsführer Jörg Steins die Jahresbilanz 2025 der Eberspächer Group auf den Punkt. „Wir erzielten ein operatives Ergebnis, das sich innerhalb der Automobilzulieferindustrie sehen lassen kann.“ Klar ist für den geschäftsführenden Gesellschafter Martin Peters aber auch: „Zukunftsfähigkeit am Standort Deutschland ist nichts Gegebenes, sondern etwas, das wir uns mit Effizienz, Flexibilität und guten Tariflösungen immer wieder neu verdienen müssen.“ Beispielhaft nennt Peters den vor Jahresfrist abgeschlossenen Ergänzungstarifvertrag für den Standort Esslingen, der der Belegschaft Zugeständnisse bei Arbeitszeit und Gehalt abverlangt hat, um Arbeitsplätze zu sichern.

Wettbewerb wird immer intensiver

Forschung und Entwicklung stehen hoch im Kurs. Rund 900 Ingenieure und Experten für Grundlagenforschung, Produkt- und Systementwicklung treiben den technischen Fortschritt voran. Innovationen bildeten die Basis aller Aktivitäten und seien das verbindende Element der drei Geschäftsbereiche Purem by Eberspächer, Climate Control Systems und Automotive Controls, erklärt das Unternehmen. „Die Transformation ist schneller denn je, anspruchsvoller und komplexer, und der Wettbewerb ist wesentlich intensiver“, betont Jörg Steins. „Wir stellen uns täglich die Frage: Wie können wir uns weiter verbessern?“ Eberspächer wolle mit dem technischen Fortschritt nicht nur Schritt halten, sondern vorausgehen.

Dazu gehört, breit aufgestellt zu sein. In der Geschäftsführung geht man davon aus, dass die Zukunft der Mobilität und der industriellen Technologien „global gesehen bunt sein wird“: elektrisch, mit erneuerbaren Kraftstoffen und in bestimmten Bereichen mit Wasserstoff, aber auch die traditionelle Verbrenner-Technologie wird nicht abgeschrieben. Auf diesen Technologiemix will sich das Unternehmen ausrichten und verstärkt auf Partnerschaften setzen. Transformation will Eberspächer nicht als Bedrohung verstehen, sondern als Einladung, die Rolle des Unternehmens neu zu definieren und dabei auch bestehende Technologien in neue Produkte und Geschäftsfelder zu übertragen. So finden Batteriegehäuse aus Stahl für E-Fahrzeuge in China Anklang, ein ganzheitliches Portfolio für mobile und stationäre Anwendungen bei Brennstoffzellen-Systemen oder vorausschauende Entwicklungen bei der Wasserstoff-Technologie stehen im Fokus. Auch die Entwicklungen im Bereich der Militär-Technologie hat man bei Eberspächer im Blick, ohne jedoch konkret werden zu wollen.

Die Eberspächer-Geschäftsführung mit Jörg Steins (links) und Martin Peters blickt zuversichtlich in die Zukunft. Foto: Roberto Bulgrin

„Verlässliche Leitplanken statt Zickzack“

Angesichts großer geopolitischer Unsicherheiten sieht Geschäftsführer Jörg Steins mehr denn je die Notwendigkeit einer Dezentralisierung und der Entwicklung robuster Strukturen. Hier habe man in jüngerer Zeit durch strukturelle Veränderungen schon einiges erreicht: „Der Schlüssel ist Resilienz. Unsere Unternehmenssteuerung erfolgt daher mit Fokus auf Profitabilität unter Berücksichtigung regionaler Unterschiede und wesentlich kürzerer Planungszyklen“, betont Jörg Steins. Dazu gehört auch, den chinesischen Markt stärker als bisher in den Fokus zu nehmen. Dort sieht Martin Peters noch erhebliche Entwicklungsmöglichkeiten – nicht nur mit Blick auf die Produktion, sondern auch auf die Entwicklung von Produkten, die noch stärker auf die jeweiligen Märkte zugeschnitten werden.

Wenn Martin Peters die vergangenen Jahre Revue passieren lässt, kommt er zu dem Schluss: „Wir haben uns enorm weiterentwickelt und gelernt, wie wir als Unternehmen zu mehr Resilienz kommen.“ Und er verweist auf einen gesteigerten Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, der zusätzliche Spielräume für Innovationen und Investitionen eröffne. Dabei nehmen die Geschäftsführer nicht nur die Belegschaft in die Pflicht, sondern auch die Politik: „Wir brauchen endlich weniger Bürokratie und schnellere Genehmigungsverfahren, mehr Tempo bei Digitalisierung und Infrastruktur, sonst verlieren wir im internationalen Wettbewerb weiter an Boden. Die Industrie braucht verlässliche Leitplanken statt Zickzackkurs. Berechenbarkeit ist in der Transformation ein harter Wettbewerbsfaktor.“

Eberspächer im Kurzporträt

Unternehmen

Eberspächer zählt zu den weltweit führenden Systementwicklern und -lieferanten für Abgastechnik, Fahrzeugelektronik und Thermomanagement. Die Unternehmensgruppe gliedert sich in drei Bereiche: Purem by Eberspächer ist ein Spezialist für Abgasreinigungs- und Akustiksysteme. Climate Control Systems ist Spezialist für Thermomanagement-Lösungen für alle Fahrzeugtypen. Und der Bereich Automotive Controls bietet Elektronikkompetenz für sichere Leistungsverteilung in Fahrzeugen und Batteriemanagement-Systemen.

Zahlen

Die Eberspächer Gruppe hat 2025 einen Bruttoumsatz von rund 5 Milliarden Euro (Vorjahr 5,3 Milliarden Euro) und einen Nettoumsatz von rund 2,5 Milliarden Euro (Vorjahr 2,7 Milliarden Euro) erzielt. Das rein operative Ergebnis (bereinigt um Sondereffekte und Einmalaufwendungen) beträgt 86,3 Millionen Euro für 2025. Im Jahr davor waren es 114,1 Millionen Euro, in 2023 waren es noch 58 Millionen Euro gewesen.

Mitarbeiter

Eberspächer hat 2025 an rund 80 Standorten in mehr als 30 Ländern insgesamt 10 374 Mitarbeiter beschäftigt – im Jahr zuvor waren es 10 680. Derzeit arbeitet knapp ein Drittel in Deutschland. Am Standort Esslingen sind aktuell rund 1000 Menschen beschäftigt.