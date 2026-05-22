„Veränderungen greifen“ Trotz sinkender Umsätze: Eberspächer sieht positive Entwicklung
Esslinger Familienunternehmen blickt auf ein positives Geschäftsjahr 2025 zurück und sieht sich gerüstet für die Zukunft in einem herausfordernden Marktumfeld.
Esslinger Familienunternehmen blickt auf ein positives Geschäftsjahr 2025 zurück und sieht sich gerüstet für die Zukunft in einem herausfordernden Marktumfeld.
Das Jahr 2025 hat die Automobilindustrie vor große Herausforderungen gestellt: Unkalkulierbare Währungskurseffekte, schwache Märkte, sinkende Umsätze, politische Vorgaben und ein Mangel an verlässlichen Leitplanken haben vielen Unternehmen große Probleme bereitet. Der Esslinger Autozulieferer und Systementwickler Eberspächer beurteilt sein Geschäftsjahr 2025 „wirtschaftlich insgesamt positiv“. Eine weitere Stabilisierung des Geschäftsergebnisses wird für 2026 erwartet. Trotz eines Umsatzrückgangs, der vor allem geopolitischen Einflüssen geschuldet war, sieht sich das weltweit agierende Esslinger Familienunternehmen auf einem guten Weg. Technologische, organisatorische und operative Veränderungen hätten gegriffen – den Stammsitz Esslingen mit rund 1000 Beschäftigten sieht die Geschäftsführung „gut aufgestellt“.