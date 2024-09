66 Jahre Hafen Stuttgart – bald steigt das große Geburtstagsfest. Mit viel Programm, Infoständen, Einblicken in die Hafeninfrastruktur, Mitmachangeboten – auch für Kinder – gutem Essen, Live-Musik und einer großen Party am Samstagabend. Der Besuch lohnt sich.

Stuttgart hat einen Hafen mit großer Bedeutung weit über die Region hinaus. Viele, die in Stuttgart und Umgebung wohnen, wissen es oder haben zumindest schon davon gehört. Aber den Hafen kennen? Da müssen die meisten passen. Um dies zu ändern – und weil der 66. Geburtstag ein guter Grund zum Feiern ist – öffnet der Hafen am Samstag und Sonntag, dem 21. und 22. September, seine Tore für ein großes Hafenfest.

Lust auf eine Hafenrundfahrt oder einen Blick hinter die Kulissen?

Dazu gibt es ein attraktives Rahmenprogramm: Jetski- und Flyboard-Shows, Informationen über verschiedene Wassersportarten oder Schnuppertauchen im Container (Badehose mitbringen!). Einen Perspektivwechsel ermöglichen die angebotenen Hafenrundfahrten.

Lesen Sie auch

Auch den Kids wird es bestimmt nicht langweilig. Der Aktivspielplatz Krempoli lädt ein zur Goldsuche am Wasserlauf, zum Steineklopfen an Ölschieferplatten oder zum Riesenseifenblasenproduzieren. An Pier 2 gibts Zielkranfahren oder den Schmied Bowen, der altes Eisen neu formt.

Flaniermeile mit gutem Essen und Live-Musik

Hunger und Durst nach so viel körperlichem Einsatz? Kein Problem – auf der Gastro-Flaniermeile findet man reichlich Auswahl an Speisen und Getränken.

Und selbstverständlich gibt es auch was auf die Ohren: Ein Shanty-Chor, eine Brass-Band sowie viele andere Musikgruppen sorgen für Stimmung. Und PHILOWBRASS, die tiefen Blechbläser der Stuttgarter Philharmoniker, bieten zusammen mit der DELMAG H2S Explosionsstampframme ein Sounderlebnis, das man ganz sicher so schnell nicht vergisst. Ein weiteres Highlight: Die Big-Party am Samstagabend mit der Stuttgarter Punkrock-/Indie-Rock-Band Schmutzki.

Was das Hafenfest von anderen Festen abhebt, ist die einzigartige Atmosphäre, in der es stattfindet. Binnenschiffe, Lokomotiven und Umschlaggeräte, Containertürme, meterhohe Berge aus Schrott, große Hallen, Sandberge und schwergewichtige Verladekräne können bestaunt werden. Die Hafenfirmen stellen sich in Leistungsschauen vor und bieten Infos zu Ausbildungs- und Arbeitsplätzen.

Mit 66 Jahren, da fängt im Hafen die Zukunft an

Ursprünglich für Massengüter wie Kohle, Kies, Sand und Bims konzipiert, ist der 1958 eröffnete Hafen Stuttgart heute ein moderner Handels- und Industriehafen mit breitgefächertem Dienstleistungsangebot. Die Wirtschaftsregion Stuttgart ist mit ihrer industriellen Wertschöpfung eine der stärksten in Europa, und der Hafen Stuttgart nimmt eine zentrale Funktion als wichtiger Güterumschlag-Hub ein. Hier treffen die Verkehrsträger Schiff, Eisenbahn und Lkw zusammen. Mit schwerem Gerät werden tagtäglich Tausende Tonnen Rohstoffe und Waren, Container und Massengüter ökologisch und ökonomisch umgeschlagen.

Gütermobilität ist Voraussetzung für funktionierende Lieferketten. Die angesiedelten Betriebe mit ihren über 3500 Mitarbeitern vernetzen Zulieferunternehmen mit der produzierenden Industrie, sorgen aber auch für Nachschub für den Handel und gefüllte Supermarktregale. Doch es geht nicht nur um den Warenzufluss. Recycling, die Wieder- und Weiterverwertung von Rohstoffen, ist genauso wichtig. Dies wird bei einer Hafenbesichtigung augenscheinlich.

Grüner Wasserstoff für die Region

Und die Zukunft? Wasserstoff. In allen Sektoren vielfältig einsetzbar, ist er ein wichtiger Hoffnungsträger für die Energiewende. Bereits jetzt ist die Nachfrage groß, und sie wird in absehbarer Zeit noch enorm steigen. Deshalb werden die Stadtwerke Stuttgart im Hafen Stuttgart einen „Green Hydrogen Hub“ aufbauen.

Hub bedeutet übersetzt Knotenpunkt und beschreibt treffend, welches Ziel mit dem Green Hydrogen Hub Stuttgart (GH2S) verfolgt wird: Im Hafen produzierter grüner Wasserstoff soll die Nachfrage in der Region bedienen. Der Transport zu den Abnehmern wird dann per Pipeline und in Spezialfahrzeugen erfolgen.

Wann geht es los? Ab Ende 2026 werden bis zu vier Elektrolyseure mit einer Leistung von rund zehn Megawatt grünen Wasserstoff produzieren. Zusammen mit einem Forschungselektrolyseur des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) werden sie jährlich über 1000 Tonnen grünen Wasserstoff erzeugen. Das entspricht der Energie von vier Millionen Litern Diesel. Wird diese Menge durch grünen Wasserstoff ersetzt, erspart das der Umwelt jährlich 10.000 Tonnen CO 2 .

Info: Weitere Informationen zum Stuttgarter Hafenfest anlässlich des 66. Jubiläums des Hafens gibt es auf der Webseite der Veranstaltung.