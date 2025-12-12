Veranstaltung am Mörike-Gymnasium: Über die digitale Gefährdung der Demokratie

Welche Rolle Plattformen wie Telegram bei der Verbreitung von Desinformation spielen, welche Dynamiken Social Media auch im Hinblick auf die Einstellung zur Demokratie entfalten und warum sich welche Zielgruppen von populistischen Kommunikationsstrategien anlocken lassen – darüber sprach Katarina Bader,Professorin an der Hochschule der Medien, bei einer Veranstaltung der Reihe „Weiterdenken“ in der Turnhalle des Göppinger Mörike-Gymnasiums. Das Besondere war, dass Jugendliche den Abend mit Poetry Slams mitgestalteten und unter der Moderation der Schüler Philipp und Max ihre Sichtweisen zu Demokratie, ihren Handlungsmöglichkeiten, aber auch Gefährdungen artikulierten. Der kurzweilige Abend war von Ralf Engel, Marius Pfleghar und Michael Stark vorbereitet worden.