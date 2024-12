Kerzen brennen in Stuttgart für das „Massengrab Mittelmeer“

Bei einer Veranstaltung der Seebrücke Stuttgart zünden am Samstag Menschen auf dem Stauffenbergplatz Grabkerzen an. Sie sollen darauf aufmerksam machen, wie viele Menschen auf ihrer Flucht auf dem Mittelmeer sterben.

Sebastian Winter 14.12.2024 - 18:57 Uhr

Mit Grabkerzen hat die Seebrücke Stuttgart am Samstagnachmittag in Stuttgart auf bei der Flucht gestorbene Menschen auf dem Mittelmeer aufmerksam gemacht. Auf dem Stauffenbergplatz zündeten Teilnehmer der Veranstaltung ab 16 Uhr Grabkerzen an, die zusammen die Zahl 2027 zeigten.