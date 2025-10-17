Mit einem Gespräch im Landtag endet die Aktionswoche Armut in Baden-Württemberg. Im Mittelpunkt der Reden: die strukturellen Ursachen von Armut und ihre Folgen für die Demokratie.
17.10.2025 - 17:57 Uhr
Eindrücklich schildert Roman Frei am Rednerpult des Landtags das Dilemma, mit dem er es zu tun hatte, als er vor einigen Jahren aus seiner Heimat Karlsruhe nach Nordrhein-Westfalen zog. Dort wollte der heute 29-Jährige Internationale Beziehungen studieren. Das Problem: Frei fand keine bezahlbare Wohnung. Auch der Kontakt zu Organisationen und Parteien änderte daran nichts. „Helfen konnte mir niemand”, erzählt Frei bei einem landespolitischen Gespräch zum Abschluss der baden-württembergischen Armutswoche.