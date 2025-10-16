Eine Wärmepumpe im Altbau – darum geht es bei einer kostenfreien Infoveranstaltung am 23. Oktober in Besigheim (Kreis Ludwigsburg).

Andreas Hennings 16.10.2025 - 20:30 Uhr

Eine Wärmepumpe im Altbau – geht das und lohnt sich das? Diese Fragen stehen im Fokus der kostenfreien Infoveranstaltung, die am Donnerstag, 23. Oktober, von 18 bis 21 Uhr in der Stadthalle Alte Kelter in Besigheim stattfindet. Im Mittelpunkt des Abends steht der Vortrag des führenden Wärmepumpen-Experten Marek Miara vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) in Freiburg. Das teilt das Landratsamt mit.