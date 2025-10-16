Eine Wärmepumpe im Altbau – darum geht es bei einer kostenfreien Infoveranstaltung am 23. Oktober in Besigheim (Kreis Ludwigsburg).

Eine Wärmepumpe im Altbau – geht das und lohnt sich das? Diese Fragen stehen im Fokus der kostenfreien Infoveranstaltung, die am Donnerstag, 23. Oktober, von 18 bis 21 Uhr in der Stadthalle Alte Kelter in Besigheim stattfindet. Im Mittelpunkt des Abends steht der Vortrag des führenden Wärmepumpen-Experten Marek Miara vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) in Freiburg. Das teilt das Landratsamt mit.

 

Miara wird die Möglichkeiten und Herausforderungen des Einsatzes von Wärmepumpen im Bestand beleuchten und für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung stehen. Ergänzend informiert die Ludwigsburger Energie-Agentur (LEA) über gesetzliche Rahmenbedingungen und Fördermöglichkeiten und zum Start der Energiekarawane Besigheim – ein Angebot von 60 kostenlosen Energieberatungen für Bürger in Besigheim bis 31. Dezember.

Abgerundet wird die Veranstaltung durch Infostände von Energieberatern und Heizungsbauern. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.