Am 27. Juli richten in Filderstadt örtliche Vereine und Institutionen eine große Schnitzeljagd durch Bonlanden aus – Preisverleihung und Hocketse inklusive.

Caroline Holowiecki 23.07.2025 - 13:44 Uhr

Anlässlich des Jubiläums 50 Jahre Filderstadt ist das ganze Jahr über jede Menge geboten in der Stadt, und auch in Bonlanden wird etwas Besonderes stattfinden. Am Sonntag, 27. Juli, spannt sich das sogenannte Erlebnisband durch den Stadtteil. Entlang einer 4,5 Kilometer langen Route quer durch Bonlanden werden unterschiedliche Stationen aufgebaut, an denen man etwas erleben kann. Die Bandbreite ist groß. Beim RV Edelweiß in der Uhlberghalle gibt es sportliche Vorführungen und Mitmachaktionen, in der Alten Mühle ein Kneipenquiz, in der Städtischen Galerie eine Ausstellung und beim DRK-Ortsverein eine Fahrzeug- und Geräteschau sowie Präsentationen.