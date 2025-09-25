Zur „Interreligiösen Begegnung“ wird in Leinfelden geladen. Muslime und Christen sollen dabei miteinander ins Gespräch kommen.
25.09.2025 - 08:00 Uhr
Muslime und Christen im Gespräch, heißt es am kommenden Sonntag, 28. September, wieder bei der Gesprächsreihe „Interreligiöse Begegnung“. Diesmal ist das Thema „Toleranz – wo sind die Grenzen?“. Es sind Impulsvorträge geplant, sowie anschließend ein gemeinsames Essen. Treffpunkt ist um 16 Uhr an der katholischen Kirche St. Petrus und Paulus in Leinfelden, Fichtenweg 12. Wer teilnehmen möchte, melde sich per Mail beim evangelischen Pfarramt Musberg: pfarramt.musberg@elkw.de.