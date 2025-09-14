Beim neuen Art, Fashion & Vintage Market im Frank-Areal gibt es für die Besucher viel zu entdecken: besondere Brillen, ein ausgetüfteltes Fahrrad und Mode.
DJ Cuezy wies am Samstag mit lauter Beschallung den Weg zu einer Premiere: Claudia Hoppe und Claudia Pelz feierten am Samstag ihr neues Format mit Drinks und frisch zubereiteter Italian Streetfood auf dem Ludwigsburger Frank-Areal. „Hi Francky“ heißt ihre Bar am Eingang des Geländes, „Art, Fashion & Vintage Market“ tauften sie ihr neues Konzept, das DJ Cuezy mit coolen Grooves begleitete. Der mit Liegestühlen, Tischen und Stühlen ausgestattete Hof mitten in der Stadt, wurde einen Abend lang zum Treffpunkt für Kreative, Menschen mit Sammelleidenschaft und solche, die besonderes Design lieben.