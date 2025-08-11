Die Eberhardstraße in Ludwigsburg kommt für das Event als Veranstaltungsort nicht mehr infrage. Dafür findet das Picknick in der Outdoor-Bar Hi.Francky statt.

Kathrin Klette 11.08.2025 - 16:54 Uhr

Das Dîner en Blanc war über Jahre ein beliebtes Ereignis in der Eberhardstraße in Ludwigsburg – ein stimmungsvolles Picknick unter freiem Himmel. Leider ließen die Gegebenheiten vor Ort diese Veranstaltung nicht mehr zu, sagt Claudia Pelz von der Kreativagentur Weadyou, Mitveranstalter des Picknicks. Daher zieht das „„Dinner in Weiß“ jetzt ins Hi.Francky, die Outdoor-Bar von Weadyou. Sie befindet sich direkt am Bahnhof in der Pflugfelder Straße 23 auf dem Frank-Areal.