Der Rathausplatz in Ludwigsburg verwandelt sich vom 7. bis 23. August wieder in eine Genussmeile mit Gerichten und Weinen aus der Region.

Nicole Töppke 06.08.2025 - 17:00 Uhr

Auf dem Rathausplatz in Ludwigsburg wird es in den nächsten Wochen wieder genussvoll. Bei der mittlerweile 42. Ausgabe der Ludwigsburger Weinlaube erwarten die Besucher über 140 verschiedene Weine, die an rund zehn Ständen von regionalen und überregionalen Weingütern angeboten werden. Ein Wein, der in den Steillagen im Ludwigsburger Stadtgebiet angebaut wird, ist in diesem Jahr allerdings nicht dabei.