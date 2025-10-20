Die Kunstlese Murr zeigt Kunst im Weinberg – und bietet Ende Oktober Erlebnisführungen und Weinproben sowie Rundgänge und eine Krimi-Lesung.
20.10.2025 - 17:08 Uhr
Dass Weinberge Potenzial zum Wohlfühlen bieten, wissen all jene, die dort spazieren oder wandern gehen. Die drei Organisatoren, Otto Beer, Günther Lohfink sowie der im Juni verstorbene Manfred Blank haben in Kooperation mit der Gemeinde Murr 2021 die Reblandschaft rund um die Honatskelter mit Kunst und Genuss bespielt. Herausgekommen ist ein Format – die Kunstlese Murr – das gerade im Herbst, die natürliche Schönheit mit künstlerischer Ausdruckskraft verbindet. Auch um den Wein geht es dabei. Vier Jahre nach dem Event, das viele Besucher anzog, gibt es Ende Oktober die zweite Auflage.