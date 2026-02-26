Die ARTe Kunstmesse Stuttgart präsentiert im Mai auf 1500 Quadratmetern im Römerkastell erneut Gegenwartskunst von rund 80 Ausstellerinnen und Ausstellern.

Besucher und Besucherinnen der ARTe Kunstmesse Stuttgart erwartet eine vielseitige Präsentation zeitgenössischer Werke – von etablierten Künstlern und Künstlerinnen bis hin zu aufstrebenden Talenten, aus unterschiedlichen Genres der bildenden Kunst – zum Verkauf stehen unter anderem Skulpturen, Gemälde, Zeichnungen, Fotografien und Grafiken.

Ausstellende Einzelkünstler und Einzelkünstlerinnen Zu den ausstellenden Einzelkünstlern und Künstlerinnen gehört unter anderem das Künstlerpaar dehhoch2 aus Bissingen – Jonas und Nicole Deh, deren künstlerische Arbeiten von Einflüssen aus dem Tattoo-Handwerk geprägt sind. Ihr gemeinsames Schaffen kreist um den Leitgedanken einer Kunst, die berührt und nachhaltig wirkt. Ebenfalls vertreten ist Leonard Limpert aus Weissach im Tal, dessen figurative Malerei erzählerische Bildräume eröffnet. Seine Design-Kenntnisse nutzt er für die Konzeption und Ausarbeitung surrealer Motive, die hyperrealistisch in Öl gemalt werden. Peter Stahr aus Göttingen zeigt eine Landschaftsmalerei in der, mit ausgeprägter Materialwirkung, Vision und Realität eins werden. Er verwendet Acryl und Mischtechniken in Kombination mit Pigmenten, Dispersionen, Erden und weitere Materialien. Die Künstlerin Vera Ludwig-Loster aus Leonberg verwendet häufig Symbole und Allegorien, um über ihre Werke Botschaften zu transportieren. Dabei findet sich eine kontrastreiche Bildsprache aus atmosphärischen Kompositionen zwischen Farben, Linien, Formen und Perspektiven.

Galerien präsentieren auch internationale Gegenwartskunst

Unter den Galerien findet sich der Kunstraum Karlsruhe (kunstraum-ka), welcher Zeitgenössische Kunst von Jordan Ritte, John Bondo und Jaenne Dalby zeigt. Die [KUN:ST] Galerie präsentiert Werke der Gegenwartskunst von einigen Künstlern und Künstlerinnen aus dem [KUN:ST] International e. V. – beispielsweise von Martina Stürner, Margot Kupferschmidt und Wolfgang Kempf. Ebenfalls vertreten ist die aus Bamberg stammende Galerie in der Austraße, bei der Besuchende die Werke des Malers und Grafikers Friedrich „Fritz“ König entdecken können.

Service, Komfort und kulinarisches Angebot auf der Messe

Ergänzt wird das Kunsterlebnis auf der ARTe Kunstmesse Stuttgart durch kostenfreie Services: Ein Einpackservice für gekaufte Werke und die Möglichkeit, per EC- oder Kreditkarte zu bezahlen, erleichtern den Kunstkauf. Vor Ort befinden sich 400 kostenfreie Parkplätze und ein großzügiger Vorplatz, auf dem Messegäste an regionalen Foodtrucks kulinarisch versorgt werden. Getränke finden sich an der Hausbar der Phoenixhalle im Innenbereich.

Kunstführungen und musikalisches Rahmenprogramm

Zum Messekonzept gehören zudem ein musikalischer Klangteppich, der dezent durch die Messe begleitet, sowie kostenfreie Führungen mit der Kunsthistorikerin Anette Ochsenwadel. In wechselnden Touren stellt sie ausgewählte Positionen vor und ordnet diese in ihren kunsthistorischen und zeitgenössischen Kontext ein.

Die Führungen finden am Samstag, 9. Mai um 13, 15 und 17 Uhr sowie am Sonntag, 10. Mai um 13 und 15 Uhr statt. Eine Voranmeldung wird empfohlen und ist auf der Webseite der ARTe Kunstmessen möglich.

Tickets, Öffnungszeiten und Veranstaltungsort

Die Tickets sind auch für die kommende Veranstaltung online zum ermäßigten Preis erhältlich. Den Online-Vorverkauf für den Drei-Tages-Pass finden Interessierte auf der Webseite der ARTe Kunstmessen. Hier kostet der 3-Tages-Pass 12 Euro für eine Person, 24 Euro für zwei Personen. Gruppen mit mehr als zwei Personen erhalten einen zusätzlichen Rabatt.

Tagestickets sind für 15 Euro pro Person an der Tageskasse erhältlich, ermäßigt kosten sie 12 Euro (für Schüler und Schülerinnen, Studierende, Rentner und Rentnerinnen und Menschen mit Einschränkungen). Kostenfreier Eintritt gilt für begleitende Kinder unter 16 Jahren und für Personen mit Einschränkungen, mit Merkzeichen B inklusive Begleitperson.

Die Messe findet in der Phoenixhalle, Naststraße 43-45, 70376 Stuttgart, statt. Die Öffnungszeiten sind am Freitag, 8. Mai von 17 bis 21 Uhr, am Samstag, 9. Mai von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 10. Mai von 11 bis 18 Uhr.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Interessierte auf der Webseite der ARTe Kunstmessen.