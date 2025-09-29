Im Oktober 2025 ist der kunst & design markt wieder in Stuttgart zu Gast. Das Im Wizemann wird an diesem Wochenende zum Treffpunkt für alle, die besonderes Design, handgemachte Produkte und bewusste Herstellung schätzen.
13.10.2025 - 11:31 Uhr
Am 18. und 19. Oktober 2025 verwandelt sich das Im Wizemann wieder in einen Treffpunkt für Kunst- und Designliebhaber. Rund 140 Aussteller und Ausstellerinnen präsentieren eine vielfältige Auswahl an Mode, Schmuck, Kunst, Papeterie, Interior sowie kulinarischen Spezialitäten. Der Eintritt beträgt sieben Euro für Erwachsene, Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt. Die Tickets sind vor Ort erhältlich.