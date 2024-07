„Vor der Corona-Pandemie waren Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünde gemeinsam mit Landkreisen und Kommunen bereits auf einem sehr guten Weg, das gemeinsam mit der Politik entwickelte Ziel zur Verdoppelung der ÖPNV-Nachfrage bis 2030 zu erreichen“, sagt Ulrich Weber, Geschäftsführer der Landesgruppe Baden-Württemberg des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV).

Die Pandemie ließ die Fahrgastzahlen allerdings bundesweit regelrecht einbrechen. Von dieser Krise haben sich die Verkehrsunternehmen langsam wieder erholt und auch das Deutschland-Ticket hat einen Nachfrageschub ausgelöst. Doch für die Umsetzung der politischen Zielsetzung reicht ein attraktives Ticketangebot allein nicht aus. „Für eine nachhaltige Steigerung der Fahrgastzahlen braucht es einen konsequenten Ausbau des ÖPNV-Angebots nicht nur in Baden-Württemberg“, beschreibt Weber die aktuelle Situation.

Ausbau des ÖPNV steht auf der Kippe

Darunter sind beispielsweise die Verlängerung von Stadtbahnlinien und die Einrichtung neuer Buslinien zu verstehen, aber auch innovative Mobilitätskonzepte wie die Einführung von On-Demand-Verkehren. Zu einer wichtigen Stellschraube könnte auch eine Mobilitätsgarantie für Baden-Württemberg werden. Die Idee dahinter: eine verlässliche Anbindung aller Städte und Gemeinden landesweit, für Ballungsräume mit 15-Minuten-Taktung, für den ländlichen Raum im 30-Minuten-Takt. Mittel dafür waren bereits im Landeshaushalt vorgesehen, sind dann aber in die Finanzierung des Deutschland-Tickets geflossen. Selbst eine stufenweise Einführung der Mobilitätsgarantie, bei der zunächst nur Hauptverkehrszeiten berücksichtigt werden sollen, steht finanziell auf der Kippe.

Klimaschutzziele: Finanzierungsbedarf deutlich höher

Um den öffentlichen Personennahverkehr fit für die Klimawende zu machen, braucht es deutlich höhere Investitionen. Den tatsächlichen Bedarf hat die Unternehmensberatung Roland Berger bereits 2021 in einem Leistungskostengutachten im Auftrag vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) ermittelt: Um bis 2030 die Klimaschutzziele im Bereich der Mobilität zu erreichen, braucht es einen massiven bundesweiten Ausbau des ÖPNV-Angebots – mit einem zusätzlichen Finanzierungsbedarf in Höhe von rund elf Milliarden Euro allein im Jahr 2030. Unter Berücksichtigung der zwischenzeitlichen Kostensteigerungen durch die Auswirkungen von Pandemie und Krieg in der Ukraine mit Wirtschaftskrise und Inflation dürfte der Finanzbedarf heute deutlich höher liegen.

„Wir stehen aktuell an einem Wendepunkt“, warnt daher Ulrich Weber. „Noch setzen die Kommunen und Landkreise auf den Ausbau des Angebots, aber es mehren sich die Stimmen, dass sie sich das nicht mehr lange leisten können.“ Bereits für den Status Quo des bestehenden Angebotes und den Erhalt vorhandener Infrastruktur sind immer höhere Investitionen nötig. Daher fordern Landesregierung, Kommunen und ÖPNV-Branche eine deutliche Erhöhung der finanziellen Zuwendungen durch den Bund.

„Weitere wichtige Bausteine für die Finanzierung des ÖPNV sind aber auch ein ausreichend mit Finanzmitteln ausgestattetes Landes-GVFG und die Einführung von Mobilitätspass-Konzepten“, so Weber. Der von der Landesregierung geplante Mobilitätspass könnte zu einer vielversprechenden Möglichkeit werden, über Mobilitätsabgaben von Einwohnern, Pkw-Haltern oder -Nutzern und Arbeitgebern zusätzliche Mittel für den lokalen ÖPNV-Ausbau zu erzielen. Voraussetzung dafür ist die Schaffung landesrechtlicher Rahmenbedingungen.

ÖPNV muss sich auch für die Wirtschaft lohnen

Dass sich Investitionen in einen starken öffentlichen Nahverkehr auch für die Wirtschaft lohnen, belegt eine aktuelle Untersuchung des CONOSCOPE-Instituts. Im Rahmen der Studie wurde erstmals der volkswirtschaftliche Nutzen der nachhaltigen Mobilitätswirtschaft untersucht. Demzufolge erzeugt jeder Euro, der durch Unternehmen der Mobilitätswirtschaft in Deutschland erwirtschaftet wird, eine zusätzliche Wertschöpfung von 2,40 Euro. Darüber hinaus bringen Busse und Bahnen Millionen Menschen zur Arbeit und tragen damit erheblich zur Wertschöpfung anderer Branchen bei. Finanzielle Mittel, die in eine Angebotserweiterung von Bus und Bahn fließen, sind also gut investiert.

Veranstaltung zur Mobilitätswende mit Winfried Hermann

Zusammen mit dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) hat die Initiative „Zukunft Nahverkehr“ von DB Regio unter dem Titel „Mobilitätswende ausgebremst?“ eine Veranstaltungsreihe initiiert, die sich für einen attraktiven und zukunftsfähigen Nahverkehr in Deutschland stark macht. Im Mittelpunkt dieser regionalen Dialog-Formate steht der Austausch von Fahrgästen mit Akteuren aus Politik, Kommunen, Wirtschaft und der ÖPNV-Branche.

So auch am Mittwoch, 17. Juli, wenn mit Winfried Hermann auch der Verkehrsminister von Baden-Württemberg an einer hochkarätig besetzten Veranstaltung von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten teilnimmt.