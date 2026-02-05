Sollen Kinder und Jugendliche vor sozialen Medien geschützt werden? Australien hat es vorgemacht. Auch die CDU wird beim Bundesparteitag darüber beraten.
05.02.2026 - 18:44 Uhr
Das kontrovers diskutierte Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren wird auch Thema beim CDU-Bundesparteitag am 20. und 21. Februar in Stuttgart sein. Der CDU-Landesverband Schleswig-Holstein hat dazu einen Antrag gestellt, der ein „gesetzliches Mindestalter von 16 Jahren für offene Plattformen“ fordert. Dies soll durch eine verpflichtende Altersüberprüfung begleitet werden.