Bosch baut Stellen ab, die Arbeitswelt verändert sich extrem. In Waiblingen diskutieren SPD-Politikerin Saskia Esken, Gewerkschafter und Bosch-Betriebsräte über Perspektiven.
22.10.2025 - 13:00 Uhr
Die Nachricht, dass die Firma Bosch bis zum Jahr 2028 ihr Waiblinger Werk für die Produktion von Steckverbindungen für den Automobilbau schließen will, hat viele schockiert und Proteste ausgelöst. An diesem Freitag, 24. Oktober, dreht sich eine Podiumsveranstaltung im Waiblinger Bürgerzentrum um die Ursache für solche Veränderungen.