Der Bahnverkehr auf Rems- und Murrbahn ist eine tägliche Zumutung. Eine von CDU-Politikern initiierte Diskussionsveranstaltung sucht nach Gründen und Lösungen.
15.11.2025 - 06:00 Uhr
Kein Tag vergeht derzeit, an dem nicht Regionalzüge ausfallen, S-Bahnen eine halbe Stunde dem Fahrplan hinterherfahren, sich die Passagiere in überfüllte, weil viel zu kurze Züge quetschen müssen, Pendler ihre Anschlüsse wegen der vermeintlichen Bummelei und Stau auf der Strecke verpassen. Oder dass, wie demnächst, man vom Rems-Murr-Kreis aus den Weihnachtsmarkt in Stuttgart nur mit einer durch die Straßen zuckelnden, lahmen Ersatzbuslinie erreichen kann, weil die S-Bahn-Strecke wochenlang gesperrt ist.