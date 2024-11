Beim Besuch des Bosch Forschungszentrums von Bundespräsident Steinmeier gilt Wolfgang Faißt plötzlich als Sicherheitsrisiko und wird ausgeladen.

Manuel Schust 18.11.2024 - 15:48 Uhr

Am vergangenen Freitag war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nicht nur im Stuttgarter Pressehaus zu Gast. Bereits am Vormittag besuchte der Erste Mann im Staate das Finale des Bundeswettbewerbs Künstliche Intelligenz in Tübingen. Anschließend ging es für Steinmeier nach Renningen zum Forschungszentrum von Bosch. Auch hier informierte sich der Bundespräsident zum Thema KI. Denn der Technologiekonzern setzt schon seit einigen Jahren auf die Unterstützung von Künstlicher Intelligenz.