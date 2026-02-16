Wie führt man erfolgreich ein Familienunternehmen? Seien Sie dabei bei der Veranstaltung unserer Zeitung.
Am Mittwoch, 25. Februar 2026 um 19 Uhr findet die nächste Veranstaltung von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten statt; das Thema: Family Business in der Gastronomie. Gäste im Look 21 (an der Haltestelle Stadtbibliothek) sind Alina Meissner-Bebrout und Steffen Meissner (Bibraud, Edda, Maison Meissner), Sebastian Finkbeiner von der Traube Tonbach und Simon Tress von den Tress Brüdern von der Schwäbischen Alb. Moderiert wird der Abend von Anja Wasserbäch (Kulinarik-Autorin der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten). Unsere Gäste auf der Bühne teilen persönliche Einblicke in ihre Erfahrungen, Herausforderungen und Erfolge.