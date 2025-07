Internationale Bands, DJs, Auto-Show und Tanzkurse: Die Rockabilly Days in Asperg sind das Highlight für Retro-Fans in der Region. Der Eintritt ist frei.

Emanuel Hege 27.07.2025 - 09:00 Uhr

Am Wochenende vom 1. bis 3. August 2025 heißt es in Asperg wieder: Zurück in die wilden 50er! Die Rockabilly Days gehen in ihre siebte Runde und verwandeln den Bolzplatz im Osterholz in ein Festivalgelände voller Musik und Einkaufsstände mit Retro-Flair – der Eintritt ist frei.