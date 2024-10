Veranstaltung in Stuttgart

Im Oktober verwandelt sich die Eventlocation „Im Wizemann“ in ein Paradies für Kunst- und Designliebhaber. Rund 140 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren einzigartige Produkte, von Kleidung und Schmuck bis hin zu Möbeln und Food.

SWMN 07.10.2024 - 00:00 Uhr

Ausstellerinnen und Aussteller aus Deutschland, Österreich und ganz Europa präsentieren ihre kreativen, nachhaltigen Produkte beim kunst & design markt am 19. Oktober und 20. Oktober im Wizemann in Stuttgart. Auch lokale Talente wie die „Stuttgarter Seifenmanufaktur“, „DoPorcelain“ und „JuNe Made with Love“ aus Stuttgart sind dabei.