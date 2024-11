Mehr als 20 Jahre lang hat Helmut Braun die Stadt Czernowitz in der Ukraine bereist. Als Herausgeber und Nachlassverwalter des Werks von Rose Ausländer berichtet er an diesem Wochenende aus dem Leben in Czernowitz damals und heute.

Armin Friedl 13.11.2024 - 15:35 Uhr

Gut 20 Jahre lang, von 1998 an, hat Helmut Braun quasi jährlich die Stadt Czernowitz besucht in der heutigen Ukraine. Dann kamen Corona und der Krieg. Braun kennt beide Gesichter dieser Stadt im Grenzgebiet zu Rumänien und Moldau. Als Herausgeber und Nachlassverwalter des Werks der Lyrikerin Rose Ausländer kennt er auch das frühere Leben im Schtetl, dem kulturellen Schmelztiegel, der auch das künstlerische Schaffen hier maßgeblich geprägt hat. An diesem Samstag, 16. November, um 20 Uhr sowie am Sonntag um 18 Uhr ist Braun zu Gast im Wortkino in der Werastraße.