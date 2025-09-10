 
Veranstaltungen auf den Fildern: Sie sind die Filder-Partymacher
1
Unter dem Namen Feierkartell veranstalten Tim Tratz aus Plattenhardt (links) und Oliver Haaga aus Echterdingen Partys, vornehmlich auf der Filderebene. Foto: Caroline Holowiecki

Ob „Filly Vibes“, „Ufo-Revival“ oder „Holz vor der Hütt’n“: Wenn auf der Filderebene eine Party steigt, ist in der Regel das Feierkartell involviert. Wer ist das eigentlich?

Die riesigen Banner stehen an prominenten Straßenecken, die Instagram-Werbung poppt regelmäßig auf, die Flyer liegen an etlichen Stellen aus. Und ob „Holz vor der Hütt’n“ in Leinfelden, „Ufo-Revival“ in Bernhausen, „Filly Vibes“ oder Beachparty in Plattenhardt: Immer ist ein Name damit verknüpft, nämlich Feierkartell. Dahinter stecken Tim Tratz aus Plattenhardt und Oliver Haaga aus Echterdingen.

 

Beide haben unabhängig voneinander schon viele Jahre Erfahrung im Planen und Ausrichten von Veranstaltungen. Der 40-jährige Tim Tratz ist nach eigenen Angaben seit 15 Jahren aktiv und vor allem bekannt für seine „Filly’s Finest“-Feten. Oliver Haaga ist unter dem Namen „Guckschdu“ sogar noch länger im Geschäft. „Seit meinem 18. Lebensjahr mache ich Partys, jetzt werde ich 60“, sagt er. Er erzählt, dass er sich früh mit seiner Druckerei selbstständig gemacht und für Discos Flyer und Plakate gedruckt habe. So sei er an die richtigen Leute gekommen, und irgendwann hätten die den damaligen Jungspund als Partyplaner rangelassen – mit durchschlagendem Erfolg.

In der Coronazeit haben sich die beiden zusammengetan und unter dem Namen Feierkartell nicht nur ihre etablierten Party-Marken zusammengelegt, sondern auch ihre Einzugskreise und ihr Publikum. Das Konzept: Gastronomen oder Veranstalter stellen den Raum und bringen Ideen mit, Tim Tratz und Oliver Haaga erledigen den kompletten Rest aus einer Hand – von der Buchung der DJs – egal ob Schlager, Hip-Hop oder Latin – und des Sicherheitspersonals über die Bewerbung über soziale Medien und mit Plakaten bis hin zur Beratung, wie viele Getränke benötigt werden. Oliver Haaga sagt: „Wir sind Veranstaltungsgehilfen.“

Tätig ist das Feierkartell in erster Linie auf der Filderebene, aber auch in Stuttgart und drum herum. Und die beiden Männer bringen nicht nur das Know-how mit, sondern auch gleich eine Fangemeinde, wie sie betonen, die entweder über Instagram oder über Whatsapp auf dem Laufenden gehalten wird. „Da wissen die Leute, es wird gut“, sagt Tim Tratz. Oliver Haaga nickt. „Die Gäste merken, dass wir Spaß dabei haben, es ist glaubwürdig.“

Das Geschäft ist schwieriger geworden

Was beide allerdings auch unumwunden sagen: Das Partygeschäft ist schwieriger geworden. Das junge Publikum sei in der Coronazeit verloren gegangen und oft nicht bereit, Eintrittsgeld zu zahlen, um sich abends zu treffen. „Für Spaß wollen die nichts bezahlen“, stellt Oliver Haaga fest. Auch seien Partys heute keinesfalls mehr Selbstläufer. Das klassische Clubprogramm funktioniere oftmals schlecht, Highlights an besonderen Orten müssten her. Behördliche Genehmigungen zu erhalten, das sei allerdings schwierig. „Heute darf man nirgends mehr laut sein“, moniert Oliver Haaga. Nach seiner Erfahrung seien die Ämter seit der Loveparade-Katastrophe im Jahr 2010 sowieso zurückhaltend.

Feierkartell ist für die Haaga und Tratz ein Nebengeschäft, beide haben ihre Hauptberufe. Tim Tratz spricht sogar von einem Hobby. Dennoch: Das Duo steckt viel Arbeit ins Partyplanen und -ausrichten. Der Kalender der kommenden Monate ist prall gefüllt. Die „Filly Vibes Beats & Bites“-Party in der Waldschänke zur Distelklinge in Plattenhardt beispielsweise ist am 26. September, tags drauf heißt das Motto in der Weilerhauhalle „Mallorca meets 90s“. Im Schwabengarten in Leinfelden steigt am 2. Oktober die Almhüttenparty, und auch die After-Krautfest-Party im Club Hot Spot in Bernhausen ist gesetzt. Hinzu kommen etliche Dauer-Engagements und Reihen. Oliver Haaga sagt: „In der Branche gibt es viele Neider und Nachahmer. Wir haben alle überlebt.“

Weitere Artikel zu Leinfelden-Echterdingen
 