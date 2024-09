Ob in Leonberg beim Maybachfest oder im Modellbahnladen von Familie Walter, ob Singen oder Ackern unter freiem Himmel: Im Altkreis kommt am Wochenende keine Langeweile auf.

Stefanie Köhler 15.09.2024 - 16:40 Uhr

Langeweile ist im Altkreis Leonberg am Wochenende so mal gar nicht aufgekommen. Es war viel los. Ein buntes Programm hatten verschiedene Unternehmen rund um die Maybachstraße in Leonberg auf die Beine gestellt. Musik, Tanz, viele Leckereien und noch mehr Spaß hatten Groß und Klein auf dem Festgelände im Schatten des Bosch-Neubaus. Das Maybachfest hatte im vergangenen Jahr seine Premiere gehabt.