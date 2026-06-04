Die Wetteraussichten für das kommende Wochenende, 5. bis 7. Juni, sind gemischt, am Freitag und Samstag erwartet der Deutsche Wetterdienst noch Schauer, aber auch Regenpausen. Und der Sonntag wird wohl trocken. Ausreichend Gelegenheiten also, neben den Freibädern und anderen beliebten Freizeiteinrichtungen im Kreis Esslingen auch die Veranstaltungen zu besuchen, die am Wochenende geplant sind. Von Street Food über elektronische Musik bis zu Kunst ist einiges für ganz unterschiedliche Geschmäcker geboten.

Bereits seit diesem Donnerstag hat das Street Food Festival am Esslinger Hafenmarkt geöffnet. Bis einschließlich Sonntag gibt es von 11 bis 23 Uhr Spezialitäten aus aller Welt. Von bekannteren Speisen wie dem ungarischen Langos oder italienischen Focaccia, über mexikanische Tortillas, thailändisches Pad Thai bis hin zu nepalesischen Momos-Teigtaschen oder „Cheesesteak“ aus dem US-amerikanischen Philadelphia – es stehen viele herzhafte Gerichte zur Auswahl, ebenso wie Süßspeisen und fruchtige Drinks.

Auch in Wendlingen steht das „Street Food & Drinks Festival“ in der Stadtmitte an mit musikalischer Begleitung und Kinder- und Familienprogramm. Am Freitag ist ab 16 Uhr geöffnet. Am Samstag und Sonntag ab 11 Uhr.

Erdbeerfest in Esslingen und Elektrobeats in Nürtingen am 6. Juni

Nicht nur das Schlemmen, sondern auch das Shoppen soll beim Erdbeerfest in der Esslinger Küferstraße im Fokus stehen. Am Samstag ab etwa 10 Uhr lädt die Händlergemeinschaft mit besonderen Angeboten in die Straße und die Ladengeschäfte ein, zu erwarten sind auch wieder Workshops und erdbeerige Bastelaktionen für Groß und Klein.

Fans von elektronischer Musik kommen am Samstag in Nürtingen bei „Kuckoo“ vor und im Club Kuckucksei auf ihre Kosten. Um 14 Uhr startet ein Open-Air-Event mit „Ibiza-Feeling“ für Besucherinnen und Besucher ab 16, wie die Veranstalter mitteilen. Ab 21 Uhr geht es für Ü18 im Club bis in die Morgenstunden weiter.

Wochenendtipps Kreis Esslingen: Freier Eintritt für Kunstliebhaber und gelebte Geschichte für Familien

In der Esslinger Villa Merkel enden am Wochenende zwei Kunstausstellungen. Foto: Roberto Bulgrin (Archiv)

Kunstinteressierte können am Wochenende zum letzten Mal die beiden Ausstellungen „Wie klingt das Weinen einer Schlange?“ und „Anti-Heroes“ in der Esslinger Villa Merkel besuchen. Am Sonntag ist Finissage mit einer öffentlichen Führung um 15 Uhr und einer Führung in ukrainischer Sprache um 16.30 Uhr. Der Eintritt ist an diesem Tag frei.

Beim Familiensonntag im Freilichtmuseum Beuren dreht sich von 11 bis 17 Uhr alles um das Motto „Schrubben, Stampfen, Mangeln“ – Kinder und Erwachsene erleben, wie mühsam Wäschepflege einst war. Da wird Holz gehackt, Wasser getragen und Seife gehobelt. Die Wäsche wird gestampft, auf Waschbrettern geschrubbt und anschließend gemangelt.