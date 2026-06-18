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Veranstaltungen im Rems-Murr-Kreis Fünf Freizeitideen fürs heiße Wochenende

Veranstaltungen im Rems-Murr-Kreis: Fünf Freizeitideen fürs heiße Wochenende
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In Weinstadt lädt die Garden Fiesta zum Feiern und Genießen. Foto: Jochen Beglau

Das Thermometer steigt deutlich. Im Rems-Murr-Kreis locken Feste, Musik unter freiem Himmel, regionale Genüsse und Angebote für Familien.

Rems-Murr: Chris Lederer (cl)

Wenn der Sommer spürbar aufdreht, wird der Wochenendplan zur kleinen Strategiefrage: Raus ja – aber am besten mit Schatten, Getränk, Musik oder einem Platz für die kühleren Abendstunden. Im Rems-Murr-Kreis gibt es dafür mehrere Gelegenheiten.

 

Sommerstimmung in Weinstadt

Weinstadt setzt am Wochenende doppelt auf Sommerstimmung: Die Garden Fiesta im Bürgerpark Grüne Mitte beginnt am Freitag, 19. Juni, um 16 Uhr und am Samstag, 20. Juni, um 12 Uhr; an beiden Tagen läuft sie bis 22 Uhr. Geboten sind Streetfood, Getränke, DJs und ein Vereins-Erlebnismarkt am Samstag von 12 bis 18 Uhr. Am Sonntag bleibt die Streetfood-Fiesta von 12 bis 18 Uhr im Bürgerpark präsent. Von 16 bis 22 Uhr wird zudem ganz Weinstadt bei der 10. Fête de la Musique zum offenen Musikraum – auf Plätzen, Wegen, Grünflächen oder an anderen frei zugänglichen Orten.

Serenaden in Waiblingen

Klassik unter freiem Himmel: Vor dem Bürgerzentrum Waiblingen lädt die Stadt zu zwei Sommerserenaden ein. Am Freitag, 19. Juni, treten der Waiblinger Pianist Alexander Sonderegger und die kroatische Sopranistin Marija Salečić auf. Am Sonntag, 21. Juni, spielen das Ensemble Remstalensis und der japanische Bariton Taku Hayasaka. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Eintritt ist frei, Spenden sind möglich. Bei schlechtem Wetter im Welfensaal.

Offene Türen in den Remstal Werkstätten

Die Remstal Werkstätten der Diakonie Stetten laden am Samstag, 20. Juni, von 10 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür nach Schorndorf ein. Am neuen Standort in der Gottlob-Bauknecht-Straße 3 gibt es Führungen, Mitmach-Workshops, Kunst und andere handgefertigte Produkte. Die Schorndorfer Band „Chazz Lab“ spielt, dazu gibt es Kaffee und Kuchen.

Straßenfest in Remshalden

Der Bürgerpark wird zur Festmeile: In Remshalden beginnt das Straßenfest am Samstag, 20. Juni, um 16.30 Uhr mit dem Fassanstich. Danach gibt es Musik, Tanz, Vereinsküche und abends Stimmung mit Roxxwell sowie DJ Andi. Am Sonntag, 21. Juni, startet das Fest um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Ab 11 Uhr gibt es entlang der Kreisstraße zwischen Geradstetten und Grunbach einen Flohmarkt sowie den Markt des Handels- und Gewerbevereins.

Beim Naturparkmarkt in Plüderhausen gibt es Unikate aus der Region. Foto: NSFW

Naturparkmarkt in Plüderhausen

Regionale Produkte, Handwerk und Mitmachaktionen: Am Sonntag, 21. Juni, lädt der Naturparkmarkt von 11 bis 17 Uhr in die Ortsmitte von Plüderhausen ein. Angeboten werden unter anderem kulinarische Leckerbissen sowie handwerkliche Unikate aus der Region. Für Kinder und Familien gibt es Mitmachangebote mit Naturmaterialien, Wissenswertes zur Tierwelt sowie die Naturpark-Kochschule für Kinder ab sechs Jahren. Dazu kommen ein verkaufsoffener Sonntag und ein Tag der offenen Tür im Atelier ART5.

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