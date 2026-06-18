Veranstaltungen im Rems-Murr-Kreis Fünf Freizeitideen fürs heiße Wochenende
Das Thermometer steigt deutlich. Im Rems-Murr-Kreis locken Feste, Musik unter freiem Himmel, regionale Genüsse und Angebote für Familien.
Das Thermometer steigt deutlich. Im Rems-Murr-Kreis locken Feste, Musik unter freiem Himmel, regionale Genüsse und Angebote für Familien.
Wenn der Sommer spürbar aufdreht, wird der Wochenendplan zur kleinen Strategiefrage: Raus ja – aber am besten mit Schatten, Getränk, Musik oder einem Platz für die kühleren Abendstunden. Im Rems-Murr-Kreis gibt es dafür mehrere Gelegenheiten.