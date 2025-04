Welche besonderen Veranstaltungen gibt es rund um Ostern in den Schulferien in Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt? Wir stellen einige ausgewählte Events vor.

Rebecca Anna Fritzsche 14.04.2025 - 16:00 Uhr

Die Osterferien haben begonnen, und der Frühling kommt so langsam an. Wir geben ein paar Tipps für die Ferien und für die Osterfeiertage: Was ist los in Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen?