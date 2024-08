Kreative, kulturelle und sportliche Highlights erwarten die Besucher in der zweiten Jahreshälfte. Der Designmarkt „#popupimschloss“ Ende September ist das erste Event dieser Art in der Residenz.

Im Spätsommer und Herbst jagt im Residenzschloss Ludwigsburg mit Automesse, AOK-Firmenlauf, Pop-up Designmarkt und Lego-Ausstellung ein Highlight das nächste. Außerdem kehren die Nachtführungen „Schaurig schön“ und „Nachts im Schloss“ zurück. Zudem findet im Herbst das erste „Green Event BW“ im Residenzschloss statt.

Alle Menschen für das Residenzschloss Ludwigsburg begeistern

Das Residenzschloss Ludwigsburg lockt jedes Jahr hunderttausende Besucherinnen und Besucher in die Barockstadt. „Unserem Ruf wollen wir auch in der zweiten Saisonhälfte gerecht werden“, betont Stephan Hurst, Leiter der Schlossverwaltung Ludwigsburg. Abwechslung werde großgeschrieben. „Uns ist es wichtig, alle Menschen für das Schloss zu begeistern.“

In der barocken Kulisse des Residenzschlosses präsentieren sich die neuesten Auto-Modelle. /Simon Granville

Schlossfans und PS-Begeisterte können sich bereits jetzt das Wochenende am 14. und 15. September im Kalender markieren. Dann kehrt die Ludwigsburger Automesse in die Höfe des Residenzschlosses. Zehn Tage später, am Mittwoch, 25. September, fällt um 18 Uhr im Ehrenhof der Startschuss zum 13. AOK-Firmenlauf Ludwigsburg. Die 5,7 Kilometer lange Strecke führt vom Residenzschloss über das Blühende Barock, die Favoritegärten und den Favoritepark zurück in den Ehrenhof. Parallel startet der inklusive „Lauf für alle“. Menschen mit und ohne Behinderung können ohne Leistungs- und Zeitdruck die Freude an der Bewegung genießen. Im Anschluss findet von 18.30 Uhr an die After-Run-Party mit DJ-Musik und Siegerehrung statt. Tickets gibt es bis zum 16. September online unter www.ludwigsburg.bw-running.de oder am Veranstaltungstag ab 15 Uhr vor Ort.

Alexander Hübner, BW-Running Projektleiter vom Württembergischen Leichtathletik-Verband, freut sich auf das Event in Ludwigsburg. „Es gibt kaum eine schönere Location zum Laufen und Feiern als das Residenzschloss, das spüren wir jedes Jahr aufs Neue. Mit Start und Ziel im Innenhof haben wir eine unvergleichliche Kulisse. Und auch der Streckenverlauf macht einfach gute Laune und verspricht einen entspannten Ausklang des Arbeitstages.“

Design im Residenzschloss

Am Wochenende des 28. und 29. Septembers wird das Residenzschloss dann zum kreativen Hotspot: Der Designmarkt „#popupimschloss“ lädt am Samstag von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr zum Stöbern und Entdecken ein. Rund 60 Labels aus der Region bieten Kunsthandwerk und Designprodukte zum Verkauf an. Ausgerichtet wird der Markt vom Onlinemagazin „Hallo Ludwigsburg“.

Sie sei immer wieder erstaunt, welche kreativen und hochwertigen Produkte in der Gegend hergestellt werden, sagt Mitgründerin Tabea Lerch. Die Palette reicht von Wohnaccessoires, über Mode und Schmuck, Papeterie und Kunst, Dekoration und Keramik bis hin zu Baby- und Kinderartikeln. Kreative Workshops, Live-Musik, Tastings, Kunstaktionen und lokale Foodtrucks runden das Programm ab. Die Veranstaltung ist als „Green Event BW“ – als nachhaltige Veranstaltung – geplant und damit das erste Event dieser Art in der Residenz.

Von Mitte November an können sich Familien auf kunterbunte, kleine Welten freuen: „Faszination Lego“ kommt zurück ins Residenzschloss. Von Samstag, 16. November, bis Sonntag, 27. April 2025, präsentieren die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit den Klötzlebauern Ulm und Ludwigsburg wieder Modelle und Eigenkreationen. In diesem Jahr liegt der Fokus auf Piraten, Sommer- und Winterurlaub und den Fantasy-Welten aus „Der Herr der Ringe“, Harry Potter und Star Wars. An den Wochenenden wird wieder die Möglichkeit bestehen, an Workshops teilzunehmen.

Die Termine im Herbst im Residenzschloss Ludwigsburg im Überblick

14. – bis 15. September Ludwigsburger Automesse

21. September Start Sonderführung „Schaurig schön“ (weitere Termine 12.10, 31.10., 16.11., 21.12.)

25. September AOK-Firmenlauf Ludwigsburg

28. – 29. September Designmarkt #popupimschloss

4. Oktober Start Sonderführung „Nachts im Schloss“ (weitere Termine immer freitags)

16. November – 27. April 2025 Faszination Lego

Das Ludwigsburger Schloss entfaltet bei Dunkelheit eine ganz eigene magie. Foto: Simon Granville

Führungen bei Nacht

Ein weiterer Höhepunkt ab Herbst sind die Sonderführungen in nächtlicher Stimmung. Bei „Schaurig schön“ lernen die Besucherinnen und Besucher die Geschichten des Schlosses kennen, die Gänsehaut verursachen. Denn hinter der prachtvollen Fassade verbirgt sich so manches unheimliche Geheimnis. Der erste Termin ist am Samstag, 21. September, 19 Uhr. Bei „Nachts im Schloss“ erkunden Familien mit Kindern ab acht Jahren das Schloss im Schein ihrer Laterne. Der Rundgang verspricht Spannung – denn sobald sich das Dunkel über dem Schloss ausbreitet, wirken die Porträts und Säle ganz anders als bei Tageslicht. Der erste Termin ist am Freitag, 4. Oktober, 20 Uhr. Für die Nachtführungen und die anderen Sonderführungen kann man sich unter 0 71 41 / 18 64 00 oder per E-Mail an info@schloss-ludwigsburg.de anmelden.