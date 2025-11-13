Wie verbreitet ist Gewalt in unserer Gesellschaft und was können wir dagegen tun? „21 Tage gegen Gewalt“ richtet den Blick unter anderem auf Gewalt gegen Frauen und queere Menschen.
13.11.2025 - 08:51 Uhr
Betroffene kennen die Täter meistens persönlich, der Tatort ist oft das eigene Zuhause. Statistiken zeigen, dass Frauen deutlich häufiger von Beziehungsgewalt betroffen sind – nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Grundsätzlich kann jedoch jeder von Gewalt betroffen sein, unabhängig von Alter, sozialer Schicht oder Beruf.