Veranstaltungstipp: Lurchi, Karaoke und Feuershow – Kornwestheimer Tage stehen in den Startlöchern

Die Feuershow ist zurück bei den Kornwestheimer Tagen. Nach zwei Jahren Pause wird die Samstagnacht wieder mit einer Darbietung von Feuer- und LED-Künstlerin Stefanie Fleschutz als „Dance with fire“ eingeleitet. Auch abseits davon erwartet die Besucherinnen und Besuchern ein gewohnt buntes Unterhaltungs- und kulinarisches Programm an zahlreichen Vereinsständen – inklusive Karaoke bei den Städtischen Orchestern. Nur Fußball-Fans haben leider Pech: Wenn das Deutschlandspiel um 19 Uhr am Sonntag angepfiffen wird, sind die Kornwestheimer Tage schon vorbei, es gibt vor Ort also kein Public Viewing.

Unsere Empfehlung für Sie Kulturzentrum in Kornwestheim Nicht nur Theater ist ein echter Renner – im „K“ ist wieder viel geboten „Das Thema Kultur ist uns sehr wichtig“, betont Kornwestheims OB Nico Lauxmann bei der Vorstellung des Jahresprogramms im „K“. Auch viele Besucher aus dem Umland dürfte das freuen. Die Kornwestheimer Tage finden statt am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Juni, auf dem Markplatz und im Salamander-Stadtpark. Los geht es am Samstag um 14 Uhr, gefeiert wird bis in die Nacht bis etwa 1 Uhr. Am Sonntag sind die Kornwestheimer Tage von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Was allerdings auch heißt: Das Deutschlandspiel, das um 19 Uhr beginnt, wird nicht übertragen. Andere Spiele der Vorrunde werden an einzelnen Ständen aber gezeigt, kündigt Oliver Hicking vom Stadtausschuss für Sport und Kultur Kornwestheim an, sodass gemeinsames Schauen möglich ist. Der MGV nimmt in diesem Jahr nicht Teil, dafür ist die Partnerstadt Weißenfels ist mit einem Stand mit Infomaterial und Kinderschminken vertreten.

Kinder dürfen sich auf Lurchi und das Kasperle freuen

Am Samstag gibt es auf der Marktplatzbühne um 15.50 Uhr einen Ballon-Wettbewerb, bevor dort um 16 Uhr die offizielle Eröffnung samt Fassanstich ansteht. Um 18 Uhr startet der Karaoke-Abend bei den Städtischen Orchestern im Stadtpark, um 20 Uhr spielt die Band Safir auf der Marktplatzbühne, bevor, wieder im Stadtpark, nach Einbruch der Dunkelheit die Feuershow beginnt. „Die hat zwei Jahre pausiert, weil wir mal etwas anderes ausprobieren und Abwechslung reinbringen wollten“, so Hicking. Allerdings wurde die Show zwischenzeitlich von vielen Besuchern nachgefragt, sodass man sie zurück ins Programm geholt habe.

Auch am Sonntag ist jede Menge los, fast im Halbstundentakt wechseln sich die Auftritte auf der Marktplatzbühne ab. Als weitere Besonderheit warten am Eingang zum Park außerdem eine Lurchi-Fotoaktion (am Samstag von 16.30 bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 16 Uhr) sowie ein Kasperletheater (nur am Sonntag jeweils um 11, 14, 15, 16, und 17.30 Uhr).