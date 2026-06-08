Veranstaltungstipp: Lurchi, Karaoke und Feuershow – Kornwestheimer Tage stehen in den Startlöchern

Die Feuershow ist zurück bei den Kornwestheimer Tagen. Nach zwei Jahren Pause wird die Samstagnacht wieder mit einer Darbietung von Feuer- und LED-Künstlerin Stefanie Fleschutz als „Dance with fire“ eingeleitet. Auch abseits davon erwartet die Besucherinnen und Besuchern ein gewohnt buntes Unterhaltungs- und kulinarisches Programm an zahlreichen Vereinsständen – inklusive Karaoke bei den Städtischen Orchestern. Nur Fußball-Fans haben leider Pech: Wenn das Deutschlandspiel um 19 Uhr am Sonntag angepfiffen wird, sind die Kornwestheimer Tage schon vorbei, es gibt vor Ort also kein Public Viewing.