Wer aufs Gymnasium will, braucht eine entsprechende Empfehlung der Grundschule oder muss einen Test absolvieren. Ein Verband wollte das auch für die Realschulen durchsetzen.
12.12.2025 - 13:17 Uhr
Der Verband der Realschullehrer (RLV) ist mit einem Volksantrag zur Einführung einer verbindlichen Grundschulempfehlung auch für Realschulen gescheitert. Statt der nötigen knapp 40.000 Unterschriften sammelte die Initiative nur rund 32.500, teilte die Vorsitzende des Verbands, Karin Broszat, in Stuttgart mit.