Verbandsliga Habo Bottwar SG Hannes Diller: „Ich mache diesen Job, weil ich Spieler entwickeln möchte“
Interview: Am Samstagbaend steht Jan Diller nach drei Jahren bei der Habo Bottwar SG zum letzten Mal an der Seitenlinie des Verbandsligisten.
Interview: Am Samstagbaend steht Jan Diller nach drei Jahren bei der Habo Bottwar SG zum letzten Mal an der Seitenlinie des Verbandsligisten.
Drei Jahre betreute Jan Diller die Männer der Habo Bottwar SG. Jetzt will sich der 34-Jährige vorerst auf seine Aufgabe als Landestrainer im Verband konzentrieren.