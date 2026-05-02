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  6. Hannes Diller: „Ich mache diesen Job, weil ich Spieler entwickeln möchte“

Verbandsliga Habo Bottwar SG Hannes Diller: „Ich mache diesen Job, weil ich Spieler entwickeln möchte“

Verbandsliga Habo Bottwar SG: Hannes Diller: „Ich mache diesen Job, weil ich Spieler entwickeln möchte“
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Der scheidende Coach Jan Diller versteht sich als Spielerentwickler und hat Spaß daran, sie zu fördern. Foto: Andreas Essig

Interview: Am Samstagbaend steht Jan Diller nach drei Jahren bei der Habo Bottwar SG zum letzten Mal an der Seitenlinie des Verbandsligisten.

Drei Jahre betreute Jan Diller die Männer der Habo Bottwar SG. Jetzt will sich der 34-Jährige vorerst auf seine Aufgabe als Landestrainer im Verband konzentrieren.

 

Herr Diller, am Sonntagabend leiten Sie ihre letzte Begegnung bei den Buffalos. Wie geht es Ihnen damit? Welches Gefühl überwiegt?

Ich blicke mit großer Vorfreude auf dieses letzte Spiel. Die Zeit bei Habo werde ich auf jeden Fall in sehr guter Erinnerung behalten. Es war für mich ein toller Verein, bei dem ich vieles ausprobieren konnte. Die Spieler haben immer mitgezogen – auch in schwierigen Phasen. Sei es im ersten Jahr, als wir lange gegen den Abstieg kämpfen mussten, oder in der vergangenen Saison, als wir ganz oben standen, auch wenn es am Ende nicht zum Aufstieg gereicht hat. Vielleicht war das im Nachhinein sogar ganz gut so. Die Mannschaft hat jedenfalls gezeigt, welches Potenzial in ihr steckt.

Insgesamt war es eine großartige Zeit. Ab Sonntagabend werde ich auf eine sehr schöne und auch lehrreiche Phase zurückblicken – meine erste als hauptverantwortlicher Trainer im aktiven Bereich.

Wie geht es für Sie weiter? Konzentrieren Sie sich künftig „nur“ noch auf Ihre Tätigkeit als Landestrainer beim Verband?

Ja, genau. Für eine Trainertätigkeit fehlt mir aktuell einfach die Zeit und vor allem die notwendige Planungssicherheit, was meine Verfügbarkeit angeht. Das ist letztlich auch der Hauptgrund für meinen Abschied. Dem Handball bleibe ich aber natürlich treu: Ich spiele weiterhin in meinem Heimatverein, weil es mir nach wie vor unglaublich viel Spaß macht. Eine Trainerrolle kann ich mir im Moment allerdings erst einmal nicht vorstellen – zumindest ist das der aktuelle Stand.

Glauben Sie, Sie werden es vermissen nicht mehr als Trainer an der Seitenlinie zu stehen?

Ja klar, auf jeden Fall. Ich mache diesen Job, weil ich Spieler fördern und ihnen helfen möchte, sich weiterzuentwickeln. Dieses Gefühl, jemanden besser zu machen, ist etwas ganz Besonderes. Vor allem die menschliche Komponente spielt dabei eine große Rolle – und genau das wird mir fehlen. Und natürlich die Mannschaft. Sie ist mir in den drei Jahren sehr ans Herz gewachsen. Mit vielen Spielern, die von Anfang an dabei waren, war das ein gemeinsames Projekt. Das sind Menschen, die mir wichtig geworden sind und die ich vermissen werde. Für den einen oder anderen wird es am Sonntag vielleicht ein letztes gemeinsames Spiel sein. Aber so ist der Sport. Die gegenseitige Wertschätzung bleibt – und die gemeinsamen Erfahrungen.

Gab es ein besonderes Highlight oder einen Moment, der Ihnen aus den drei Jahren besonders in Erinnerung bleibt?

Das ist gar nicht so leicht festzulegen. Wenn ich es zusammenfassen müsste, dann war es wahrscheinlich die vergangene Saison. Sie war geprägt von vielen einzelnen Highlights – von wichtigen Siegen bis hin zur Relegation mit all ihrer Spannung und Intensität. Nach einem sehr schwierigen ersten Jahr plötzlich um den Aufstieg mitzuspielen, war auch ein enormer Erfolg. Diese Entwicklung mitzuerleben, war etwas ganz Besonderes. Das war ein Highlight meiner Zeit bei Habo.

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