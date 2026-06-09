Verbandsliga-Relegation im Fußball: Erfolgsgarant Domenic Brück will mit dem TSV Köngen den „Fiebertraum“ verlängern

Eine Sache wäre schon mal geklärt. „Ich wollte beim TSV Köngen testen, ob das Traineramt mir liegt. Ich bin dem Verein dankbar, dass ich das tun darf“, sagt Domenic Brück. Haken dran. Der heute 37-Jährige startet mit den Köngener Fußballern am Ende der zweiten gemeinsamen Saison an diesem Mittwoch (18 Uhr) in Ratzenried gegen den FV Rot-Weiß Weiler in die Relegationsverlängerung. Brück hat die Mannschaft von der Bezirks- in die Landesliga geführt und dort mit ihr nun sogar die Chance, in die Verbandsliga durchzumarschieren. „Das ginge fast zu schnell“, sagt Brück, „aber als Sportler will man den maximalen Erfolg.“ Und vor allem sagt er: „Es macht mir wahnsinnig Spaß, Trainer zu sein.“

Vom 1. Göppinger SV zum TSV Köngen: Domenic Brücks erste Trainerstation Köngen ist nach 14 Jahren, mit einjähriger Unterbrechung, als Spieler beim 1. Göppinger SV in der Oberliga also Brücks erste Trainerstation. Noch schnürt er auch noch selbst die Schuhe – und kickt so, wie er auch sonst ist: Er hat die Fäden in der Hand, macht daraus aber kein großes Ding: „Ich bin auch nur ein ganz kleiner Teil.“ Dass die Köngener von einem mittelmäßigen Bezirksligisten zu einem Landesliga-Spitzenteam geworden sind, ist zwar eine Leistung des gesamten Teams, auch dem neben dem Platz. Aber alle in Köngen wissen: Domenic Brück hat hier etwas geformt, das er selbst trotz aller Bescheidenheit als „etwas Großes“ bezeichnet.

Abteilungsleiter Achim Wunderwald drückt es so aus: „Er hat alle fußballerisch besser gemacht. Und er passt menschlich einfach perfekt nach Köngen.“ Wunderwald und der kürzlich verstorbene sportliche Leiter Thomas Köhrer, unter dem als Coach Brück einst den Landesligaflügel des TSV RSK Esslingen bespielt hat, standen schon einige Jahre lang mit Brück in Kontakt. Als der fußballerisch kürzertreten, aber nicht ganz mit dem Kicken aufhören und gleichzeitig eben das mit dem Trainersein ausprobieren wollte, klappte es mit der Zusammenarbeit. Und es klappt seither ganz hervorragend.

Domenic Brück (links) führt den TSV Köngen auf und neben dem Platz an. Foto: Jörn Kehle/Archiv

Domenic Brück: „Ich durfte auch Fehler machen“

Was Brück ausmacht? Seine Akribie. Sein Ehrgeiz. Seine Kompetenz. Das hat er, aber das haben andere auch. Seine großen Stärken sind zweifellos die Kommunikation und die Gabe, andere zu überzeugen, dass es richtig ist, was man da zusammen tut. Selbst, wenn mal nicht alles klappt. „Natürlich ist es leichter, wenn es gut läuft. Ich durfte aber auch Fehler machen“, erklärt der Coach. Als es zwischenzeitlich sportlich ein Tief gab, als alle im Verein Köhrers Tod verarbeiten mussten, hielten sie nur noch mehr zusammen und rückten nicht von ihrem Weg ab.

„Von Minute eins an konnte ich jeden einzelnen Spieler abholen. Ich glaube, dass sich Spieler und Trainer ergänzen. Ich konnte ihnen ein bisschen was an die Hand geben“, sagt Brück und weitet das aus: Er lobt die Vereinsführung für die Unterstützung und holt auch sonst jeden ins Boot: „Ohne die Ballkinder und den Platzwart könnten wir nicht spielen.“ Das ist bei ihm keine Plattitüde. Brück schafft es, jedem zu vermitteln, dass er wichtig ist. Das meint er, wenn er sich selbst als „bodenständigen Typ“ bezeichnet. Als nach dem jüngsten 4:3-Sieg beim MTV Stuttgart, der Platz zwei sicherte, „jeder altehrwürdige Köngener zu mir gekommen ist und gesagt hat, dass das jetzt schon der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte ist“, hat ihn das unheimlich gefreut. Es hat ihn gefreut, ein Teil davon zu sein.

Gerne in der Verantwortung

Brück nimmt sich selbst nicht so wichtig, aber er übernimmt gerne Verantwortung. Das ist auch in seinem Job in der Fuhrparkleitung einer Spedition so. Der zweifache Vater verbringt so viel Zeit wie möglich mit der Familie daheim in Neuhausen, liebt Spaziergänge mit dem Hund. Extra-Erholung aber braucht er nach eigener Aussage nicht. Fußball ist Aufgabe und Ausgleich.

TSV Köngen startet gegen FV Rot-Weiß Weiler in die Relegation

Platz eins haben die Köngener im Verlauf der Saison verspielt und sie haben dem punktgleichen TSV Ehningen zur Meisterschaft und dem direkten Aufstieg gratuliert. Jetzt wollen sie den Ehningern über die Relegation folgen. Klappt es, geht der „Fiebertraum“ (Brück) weiter und es beginnt ein neues Abenteuer in der Verbandsliga. Klappt es nicht – immerhin muss die Mannschaft nach den Weilerern an den Wochenenden darauf zwei weitere Kontrahenten ausschalten –, werden die Könger mit den jetzt schon feststehenden Transfers in der kommenden Landesligasaison zu den Spitzenteams gehören – allerdings in einer mit den Absteigern FC Esslingen, TSV Weilimdorf und möglicherweise Calcio Leinfelden-Echterdingen vermutlich stärkeren Liga.

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Brück wird weiter der Spielertrainer sein. Und er wird weiter „hungrig nach Erfolg“ sein. Er fühlt sich wohl in Köngen und kann sich vorstellen, noch eine ganze Weile an der Fuchsgrube zu bleiben. „Irgendwann wird er uns verlassen, da machen wir uns nichts vor“, sagt Abteilungschef Wunderwald jedoch und rechnet damit, dass das spätestens sein wird, wenn Brück die aktive Kickerkarriere beendet – gerne plus eine weitere Saison. Anfragen gibt es freilich einige. Brück selbst legt sein Credo, immer den maximalen Erfolg anzustreben, freilich auch so aus, irgendwann möglichst hochklassig als Trainer zu arbeiten. Dass es voll sein Ding ist, hat er beim TSV Köngen sehr erfolgreich getestet.