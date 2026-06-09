Verbandsliga-Relegation im Fußball: Erfolgsgarant Domenic Brück will mit dem TSV Köngen den „Fiebertraum“ verlängern

Eine Sache wäre schon mal geklärt. „Ich wollte beim TSV Köngen testen, ob das Traineramt mir liegt. Ich bin dem Verein dankbar, dass ich das tun darf“, sagt Domenic Brück. Haken dran. Der heute 37-Jährige startet mit den Köngener Fußballern am Ende der zweiten gemeinsamen Saison an diesem Mittwoch (18 Uhr) in Ratzenried gegen den FV Rot-Weiß Weiler in die Relegationsverlängerung. Brück hat die Mannschaft von der Bezirks- in die Landesliga geführt und dort mit ihr nun sogar die Chance, in die Verbandsliga durchzumarschieren. „Das ginge fast zu schnell“, sagt Brück, „aber als Sportler will man den maximalen Erfolg.“ Und vor allem sagt er: „Es macht mir wahnsinnig Spaß, Trainer zu sein.“